A Fiuggi sempre più Fratelli (d’Italia)

Nuovo acquisto di Fratelli d'Italia a Fiuggi. Aderisce al Partito l'assessore al Bilancio Rachele Ludovici. L'input di Giorgia Meloni. Lo scouting avviato da Gabriele Picano, Riccardo Del Brocco e Daniele Maura

Massimiliano Pistilli Informare con umiltà e professionalità

L’ordine di Giorgia Meloni è stato chiaro: Fratelli d’Italia si deve allargare, bisogna ampliare il recinto della destra storica, per aumentare il consenso e rendere il Partito sempre più orientato su una destra europea e non nostalgica. Si spiega così la missione di scouting avviata da Gabriele Picano al Sud, Riccardo Del Brocco al centro e Daniele Maura al Nord della provincia. (Leggi qui L’urlo di Ruspandini: “Siamo il primo Partito”).

L’ultimo acquisto in ordine di tempo è stato messo a segno nel comune di Fiuggi. Ha aderito al Partito l’assessore al Bilancio Rachele Ludovici esponente della maggioranza guidata dal sindaco Alioska Baccarini. Prima di lei aveva aderito allo stesso Partito anche il vice-sindaco e assessore alla Cultura Marina Tucciarelli.

Presentazione in grande stile

Giorgia Meloni e Francesco Lollobrigida (Foto: Carlo Lannutti / Imagoeconomica)

Location d’eccezione per ufficializzare l’ingresso della consigliera Rachele Ludovici. L’annuncio infatti è avvenuto all’interno della Camera dei Deputati. Entusiasta Daniele Maura che ha ‘battezzato‘ l’esponente fiuggina insieme al capogruppo a Montecitorio Francesco Lollobrigida.

Per l’assessore è un ritorno a casa. Fino al 2006 sosteneva le posizioni di Alleanza Nazionale poi decise di prendere una pausa di riflessione. Uno stop durato quindici anni anche se nel 2010 ebbe un ritorno di fiamma sostenendo una civica alle elezioni comunali di Fiuggi.

«Un passo nato non per caso ma frutto di un serio ragionamento politico. In fondo dopo aver salutato la politica ho ritrovato i miei valori di destra in questo Partito» ha commentato l’assessore. Che manda i primi messaggi. «Un pressing durato un anno e dopo aver chiarito cosa è per me la politica sono stata accettata per quello che sono. E questo mi rende soddisfatta perché in fondo la politica è una cosa seria e a me piace farla».

Sfida rosa

L’assessore Marina Tucciarelli

L’adesione della Ludovici conferma l’operazione di radicamento sui territori. Giorgia Meloni vuole replicare su scala regionale l’operazione compiuta su Roma. E che ha visto Fratelli d’Italia raccogliere voti e preferenze.

A Fiuggi la politica si veste sempre più di rosa. Marina Tucciarelli e Rachele Ludovici non sono figure di contorno né nomi da quota rosa: sono note per il loro attivismo e per il consenso che sono capaci di concentrare.

Il sindaco nel mirino

Il sindaco Alioska Baccarini è il pezzo più pregiato sul quale da tempo Fratelli d’Italia ha cominciato a prendere le misure. Ricevendo fino ad oggi un garbato ma fermo rifiuto. È in attesa: Forza Italia potrebbe puntare su di lui per le prossime elezioni Regionali: il sindaco di Anagni e sub coordinatore provinciale Daniele Natalia non ha mai nascosto che porterà un nome della sua area al tavolo che sceglierà i candidati.

Quel nome è proprio quello del suo amico e collega di Fiuggi Alioska Baccarini. Ma alle elezioni manca ancora un po’ di tempo.