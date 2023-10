Abbruzzese: “Portare Cassino in Europa battendo Salera”

La candidatura alle Europee considerata ormai certa. La visione di una Ue che dimentica i territori e deve ritrovare la sua capacità di farli crescere. L'assenza da Cassino, la necessità di una coalizione ampia e compatta. Salera? "Si può battere: spero di festeggiare due volte nello stesso giorno”

È stato presidente del Consiglio Regionale del Lazio, poi si è concentrato sulla politica e sulla costruzione del nuovo centrodestra. Ora si prepara a tornare in prima linea. Mario Abbruzzese è tra i candidati al parlamento Europeo sui quali la Lega intende puntare.

Onorevole, a Roma la danno per fatta…

Cosa, danno per fatta?

La sua candidatura al Parlamento Europeo…

La conoscete la storia di quelli che entrano già Papa nel conclave e poi ne escono ancora cardinali…

Però lei risponde all’identikit tracciato nei giorni scorsi dai massimi vertici: esperienza politica, radicamento, soprattutto con una dote di 14mila preferenze messe sul piatto alle scorse Regionali

Non so se ci sia un’identikit e nemmeno se la mia esperienza ed il mio seguito possano essere strategici per la Lega che è un grande Partito ed ha tante altre risorse. Io la vedrei da un’altra prospettiva.

Quale?

Che da troppi anni l’Ue ha dimenticato il suo ruolo di Europa dei Territori. E le conseguenze si vedono: non c’è più chi porti a Bruxelles le istanze di un territorio ed abbia la capacità di delineare un’agenda come Cars 2020 che mise al riparo l’Automotive nazionale fino a quella data. Guardate oggi lo stabilimento Stellantis: rischia di avere un ruolo ancora per un breve tratto dal momento che le politiche europee vanno in una direzione che non tutela l’Automotive in Italia. Siamo in presenza di una evidente deindustrializzazione e le Zes rischiano di essere un colpo di grazia per le province del Lazio: garantiranno benefici alle imprese che si spostano in Campania, Abruzzo e Molise. L’errore dell’Europa sta nel non considerare i territori ma i ‘lander’ nel loro insieme: fino a quando ci faranno fare media a Frosinone, a Latina, a Rieti e Viterbo con Roma appariremo una piccola Svizzera.

Un ex presidente del Consiglio Regionale del Lazio cosa andrebbe a dire a Bruxelles?

Che i territori sono più importanti degli algoritmi, che c’è un’Europa fatta di piccoli Comuni che non riescono ad agganciare le opportunità dell’Ue perché sono troppo piccoli e non hanno la forza per rispondere ai loro progetti. Così l’Europa ci lasca soli. È ora che Bruxelles apra gli occhi: ci sono problemi che sono dell’intero continente, l’immigrazione non è una questione italiana ma continentale e va affrontata con politiche europee invece di chiedere all’Italia di piazzare i sacchetti di sabbia sulle sue coste per arginare gli ingressi. L’Ue deve prendere atto che c’è un mondo che spinge e prima o poi spingerà così forte da buttare giù la porta: gli và data una ragione per non dover spingere.

Perché non si vede alle trattative sulle Comunali di Cassino?

Mario Abbruzzese

Perché non sono di mia competenza, competono ad altri. E sono impegnato in una discussione elettorale che ora ha altri confini: quelli continentali. Non significa che non me ne frega niente, vuole dire che posso dare la mia opinione e dire come vedo il campo. Ma a viso aperto e mettendoci la faccia.

Il sindaco va designato per via politica o con le Primarie?

Io credo che l’una cosa non escluda l’altra. L’ho detto proprio a voi nei mesi scorsi e lo confermo: se c’è un candidato che mette tutti d’accordo, ben venga. A Fratelli d’Italia va riconosciuto il ruolo di esprimere il candidato. E sotto questo aspetto devo fare i complimenti al commissario di FdI Fabio Tagliaferri al quale va riconosciuto il buon lavoro compiuto in queste settimane. Ha saputo avviare un dibattito per costruire una sintesi. Ma bisogna sempre fare tesoro delle cose che hanno funzionato. Come nel caso dei sindaci Nicola Ottaviani e Riccardo Mastrangeli: nonostante avessero un consenso larghissimo si sono sottoposti al voto popolare delle Primarie. Che ha pienamente legittimato le loro candidature.

Salera può essere battuto?

Enzo Salera e Mario Abbruzzese

Si, con una grande coalizione e con un progetto alternativo, che metta insieme tutto il centrodestra ed i civici. Noi non abbiamo condiviso molte delle sue scelte: a patire dalla pedonalizzazione di Corso della Repubblica. Cassino oggi è una città sommersa dalla sporcizia. Nella quale è lampante la scarsa sensibilità verso i più deboli e la rissosità interna all’amministrazione nascosta dietro un atteggiamento caratteriale del sindaco.

Si voterà nello stesso giorno per le Europee e le Comunali.

Spero che Cassino possa festeggiare due volte nello stesso giorno.