Addio Derin, colonna del Frosinone anni ‘70

E’ morto a 76 anni l’ex difensore della squadra giallazzurra che nel 1971 fu promossa in Serie C. Sergio, pur essendo originario di Trieste, viveva nel capoluogo ed era legatissimo al club canarino dove ha giocato per 3 stagioni collezionando 95 presenze. Il cordoglio del presidente Maurizio Stirpe e dei tifosi

Alessandro Salines Lo sport come passione

E’ stata una delle “colonne” del Frosinone promosso in Serie C nel 1971 dopo un derby ad alta quota con il Latina. Un difensore (libero o stopper) arcigno ma molto leale come lo ricordano compagni ed avversari di quei tempi. Sergio Derin è morto a 76 anni all’ospedale “Spaziani” di Frosinone, lasciando un vuoto incolmabile in città dove viveva pur essendo originario di Trieste. Fortissimo il suo legame con il Frosinone dove ha militato per 3 stagioni da protagonista collezionando 95 presenze. Ha continuato a frequentare le vecchie glorie giallazzurre partecipando anche a varie iniziative.

Appesi gli scarpini al chiodo, si è occupato della gestione di un importante concessionario di moto. Il funerale sarà celebrato mercoledì pomeriggio alle 15,30 nella chiesa del Sacro Cuore di Frosinone. Lascia la moglie, i figli, le nuore ed i nipoti.

Derin, colpo di mercato

Sergio Derin nel 1971

Sergio Derin era arrivato a Frosinone nell’estate del 1969. Dante Spaziani, presidente giallazzurro e poi anche sindaco, lo aveva ingaggiato dal Formia insieme a Costariol, Pecorini, Mazza, Recchia e Vacca. “Durante il mercato abbiamo colto un’occasione più unica che rara acquistando in blocco ad un costo vantaggioso alcuni validi calciatori dal Formia che versava in gravi difficoltà economiche”, raccontò Spaziani in un’intervista dell’epoca. Un’operazione molto importante per una squadra che riprovava l’assalto alla Serie C. Derin e soci infatti erano stati i punti di forza del Formia di Bianchetti rimasto imbattuto la stagione precedente per 5 mesi e secondo alle spalle del Latina.

Il Frosinone, allenato da Carletto Orlandi e poi da Gennaro Rambone ed Umberto De Angelis, si piazzò secondo dietro la Viterbese. Derin giocò 27 partite in una difesa fortissima composta anche da Del Sette, Fumagalli, Rosati e Vacca oltre che dal portiere Recchia.

La promozione e la Serie C

Sergio Derin in epoca recente

Nel campionato seguente Derin venne confermato ritrovando il “maresciallo” Giuseppe Bianchetti, suo allenatore ai tempi del Formia. I dirigenti Gaetano Marocco ed Angelo Cristofari costruirono una squadra fortissima per puntare alla promozione in Serie C. La formazione giallazzurra alla fine riuscì a conquistare il primo posto al termine di un testa a testa con i rivali di sempre del Latina.

Derin fu tra i grandi protagonisti di quella cavalcata collezionando ben 32 presenze su 34 giornate. Non a caso la difesa fu il vero punto di forza: subì appena 8 gol in 34 incontri, la migliore del torneo. Rimasto anche in C, Derin contribuì al buon settimo posto con 36 gare. Terminata l’avventura col Frosinone, passò alla Casertana.

Il cordoglio del Frosinone e dei tifosi

Maurizio Stirpe, presidente del Frosinone

Il club giallazzurro ha voluto puntualmente ricordare Sergio con un messaggio di cordoglio del presidente Maurizio Stirpe pubblicato sui canali social. “Il presidente del Frosinone Calcio, Maurizio Stirpe, e il club giallazzurro sono vicini al dolore della famiglia Derin per la scomparsa di Sergio, ex calciatore del Frosinone. Per Derin tre stagioni in maglia giallazzurra con 95 presenze e una promozione in Serie C”, si legge sull’account twitter della società.

Anche tanti tifosi ed ex giocatori hanno voluto ricordare Sergio Derin non solo per le sue qualità calcistiche ma soprattutto per quelle umane. Un personaggio solare, sempre disponibile con tutti.

Addio Sergio.