Al voto con calma e qualche polemica

Affluenza in calo rispetto a cinque anni fa: ma si votava in un giorno solo. L'unico spunto di polemica per ora viene da Anagni. Lo spoglio in diretta lunedì su Teleuniverso

Affluenza in calo e qualche spunto polemico al termine della mattinata di voto nei quattordici Comuni ciociari chiamati alle urne. Gli elettori se la sono presa comoda rispetto al voto del 2018: il calo è di poco superiore agli otto punti ma va registrato che cinque anni fa si votava in una sola giornata.

Elettori pigri

Foto: Saverio De Giglio © Imagoeconomica

Alle ore 12 il primo dato sull’affluenza in provincia di Frosinone è pari al 15,2%, cioè 8,1 punti in meno rispetto al 2018, quando era al 23,3%. Il Comune con l’affluenza più alta a mezzogiorno in Ciociaria è Filettino con il 22,75%, quello con l’affluenza più bassa è Arpino (dove tra i candidati sindaco c’è il sottosegretario Vittorio Sgarbi) al 12,17%.

Nei due centri con oltre 15mila abitanti (e dove c’è la possibilità del ballottaggio) Anagni viaggia al 18,07% e Ferentino al 12,97%, otto punti in meno per il primo e quasi dieci per il secondo rispetto a cinque anni fa.

In provincia di Frosinone sono 14 i comuni chiamati alle urne: Anagni e Ferentino hanno più di 15 mila abitanti, gli altri comuni sono: Amaseno, Aquino, Arpino, Atina, Boville Ernica, Filettino, Fiuggi, Pico, Pignataro Interamna, Serrone, Villa Latina e Villa Santa Lucia.

Il braccio non teso

L’unico spunto di polemica arriva da Anagni per la foto che circola da questa mattina sui social in cui viene mostrato il sindaco uscente Daniele Natalia (sub coordinatore provinciale di Forza Italia di Frosinone) al termine del comizio conclusivo di venerdì scorso: con il braccio teso in quello che appare un saluto romano. A quel comizio aveva appena partecipato il presidente della giunta regionale Francesco Rocca, confermando i suoi impegni sulla sanità cittadina. (Leggi qui: Giù il sipario, ecco com’è finita a Ferentino e Anagni).

Nega tutto e parla di “una mistificazione con la quale inquinare la serenità del voto” il sindaco Natalia, sostenuto da una coalizione composta dai tre Partiti del centrodestra unito più una serie di civiche. Spiega che “nessuno più di me è lontano dall’ideologia fascista. La foto? È un fotogramma preso da un saluto che stavo facendo a tutta la piazza, spostando il braccio da destra a sinistra. A quel comizio c’erano centinaia di persone e tutte possono testimoniare che non ci siano state radunate nostalgiche“.

Il sindaco punta il dito contro gli avversari: “Non è nelle mie file che ci sono candidati di Casapound o con la medaglietta del duce ostentata al collo“.

La situazione a Latina

Foto © Andrea Apruzzese

Sono stati aperti questa mattina alle 7 i seggi per le elezioni comunali di Latina. A mezzogiorno l’affluenza è in calo ma in modo meno marcato della Ciociaria. Rispetto al 2018 ci sono circa quattro punti in meno.

L’affluenza a Latina è al 13,67%, poco più di due punti in meno rispetto al 2018 quando era al 16%. Ad Aprilia il dato è in calo di circa sei punti rispetto al 2018, quasi il 13% oggi, mentre a Terracina sono solo tre i punti che separano il dato dell’affluenza rispetto al 2018, con il 12,7% oggi rispetto al 15,6% di cinque anni fa. Le grandi città hanno i dati più bassi, mentre a Bassiano si sfiora il 20%.

Per la prima volta da quando in Italia esiste l’elezione diretta del primo cittadino, sono solamente due i candidati sindaco nel capoluogo pontino: per il centrodestra Matilde Celentano, supportata da cinque liste in totale (Fratelli d’Italia, Lega, Forza Italia, Dc-Udc e Lista Matilde Celentano sindaco) e che questa mattina ha espresso il suo diritto di voto nella sezione 107, situata presso la scuola dell’infanzia Collodi di Borgo Isonzo; per il centrosinistra Damiano Coletta, supportato da quattro liste in totale (Lbc, Per Latina 2032, PD e Movimento 5 Stelle) e che invece si è recato alla sezione 42 presso la scuola elementare di via Sezze.