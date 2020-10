Pd e M5S al bivio alleanza, Alatri come prova del nove

I pentastellati continuano a non incidere alle comunali, ma in primavera si vota in tanti Comuni. Tra i quali la roccaforte di Buschini, dove anche Frusone si gioca moltissimo.

Restano fermi, immobili, come se non stesse succedendo nulla, come se il livello nazionale non esistesse, come se l’intesa tra il loro Movimento (Cinque Stelle) e il Partito Democratico non fosse l’unica opzione possibile per cercare di contrastare un centrodestra forte anche se non più blindato.

In questo schema i territori possono e devono fare la differenza. O perlomeno prendere l’iniziativa. Ma non qui. I deputati Luca Frusone, Ilaria Fontana ed Enrica Segneri vanno avanti ognuno per la sua strada (non sono necessariamente in sintonia), come se nulla dovesse cambiare.

Luca Frusone Ilaria Fontana Enrica Segneri. Foto © Giornalisti Indipendenti

Ma quello che i Cinque Stelle non hanno considerato è che in questi anni l’unico risultato vero era emerso a Frosinone, con l’elezione di due consiglieri comunali, Christian Bellincampi e Marco Mastronardi. Ora è rimasto soltanto Bellincampi. Mastronardi è andato via dopo aver chiesto inutilmente maggiore attenzione per i livelli locali. (Leggi qui Mastronardi passa al Misto: è il tramonto delle Stelle).

Laboratorio Alatri

Nella prossima primavera si voterà in tanti Comuni ciociari, tra i quali Sora e Alatri. Il centrodestra, seppur diviso, si presenterà molto agguerrito. Il Partito Democratico, come ha rimarcato il Segretario Luca Fantini, vuole vincere e invertire la rotta. (Leggi qui Codice Fantini: la Segreteria può attendere).

Il Movimento Cinque Stelle finora alle comunali in Ciociaria non ha eletto alcun sindaco, riuscendo a piazzare pochissimi consiglieri. Significa che le strategie adottate sono state fallimentari. Non esiste alternativa ad una alleanza con il Pd. Esiste il bisogno che qualcuno faccia il primo passo. Tra i Comuni al voto… Alatri.

MAURO BUSCHINI CON LUCA FANTINI

La roccaforte del presidente del consiglio regionale Mauro Buschini e da adesso il Comune del segretario provinciale del Pd Luca Fantini. Ma pure il il territorio di Luca Frusone. Un accordo politico forte, e magari vincente, ad Alatri potrebbe cambiare tutta la narrazione di una possibile alleanza tra Pd e Cinque Stelle. Tipo avanguardia.

Buschini come big regionale del Pd rappresenta una garanzia di eco mediatica e politica. In fondo si potrebbe fare.