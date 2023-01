Alifuoco si dimette, Falese e Vacana si candidano, Guerriero pure

Regionali: Luigi Vacana si candida con la sinistra di Smeriglio. Alifuoco si dimette e va con Azione. Falese nella lista di D'Amato insieme al sindaco di Vico nel Lazio. Quadrini ha deciso

Alberto Simone Il quarto potere logora chi lo ha dato per morto

Non c’è due senza tre: in estate ha schierato i suoi candidati alle Comunali di Frosinone, in inverno ha costruito una delle alleanze che hanno partecipato alle elezioni per eleggere il Presidente della Provincia di Frosinone. E ora si lancia in lista per le elezioni Regionali di febbraio. Luigi Vacana, già presidente del Consiglio Provinciale e poi vice presidente della Provincia, sarà nella lista di Sinistra Ecologista a sostegno di Alessio D’Amato.

È la lista con le forze della sinistra di Massimiliano Smeriglio. La sua firma oggi non è stata l’unica.

In lista Alifuoco e Falese

Barbara Alifuoco (Foto: Michele Di Lonardo)

A levare tutti dall’imbarazzo ha provveduto direttamente l’assessore. In mattinata ha inviato una pec al sindaco di Cassino Enzo Salera e gli ha comunicato in maniera ufficiale la sua candidatura alle Regionali con Azione. Ma Barbara Alifuoco, delegata alla Polizia Municipale, è espressione del Pd in giunta. Ha quindi rimesso il suo mandato.

È il terzo assessore a dimettersi dopo Emiliano Venturi e Luigi Maccaro: ma se i due ‘casi‘ precedenti erano stati archiviati con il respingimento delle dimissioni, questa volta tutto lascia presagire che il finale sarà diverso. Il sindaco Salera non ha ancora preso nessuna decisione, si è solo limitato ad informare della missiva il capogruppo del Pd Gino Ranaldi.

Nelle scorse settimane, quando si ipotizzava il ‘rimpastino‘ di Giunta ed il posto di Barbara Alifuoco veniva dato in bilico, il nome più accreditato per la sua sostituzione era quello di Jole Falese. Non è escluso che possa essere lei il nuovo assessore: ma non subito. Perché proprio oggi ha firmato la candidatura a sostegno di Alessio D’Amato nella lista civica del presidente. Una candidatura che ha colto tutti di sorpresa ma che viene giudicata non ostile all’amministrazione Salera. Che per il tramite del coordinatore della lista del sindaco Fernando Cardarelli proprio ieri aveva fatto sapere di guardare con attenzione alla civica del presidente D’Amato. (Leggi qui: Cassino, musica Pop per Grossi: quasi tutti con Bonafoni).

Un candidato Guerriero

Il sindaco Claudio Guerriero

Nella lista del presidente ci sarà anche il sindaco di Vico nel Lazio Claudio Guerriero. Si è completamente ristabilito dal brutto incidente che lo ha tenuto lontano per mesi dalla vita politica: era precipitato durante un sopralluogo su un’area di montagna interessata da una richiesta di finanziamento regionale. Ha dovuto affrontare un lungo periodo in ospedale e poi, una volta sciolta la prognosi e stabilizzato, ha cominciato la riabilitazione. Appena rimessosi in forze ha firmato la candidatura con Alessio D’Amato.

A proposito di firme, nella mattinata di mercoledì è attesa l’accettazione della candidatura da parte dell’ex presidente della Provincia Antonio Pompeo. Ha atteso fino all’ultimo giorno nel quale è ancora possibile ritirare eventualmente le sue dimissioni da sindaco e tornare in municipio rinunciando alla corsa per le Regionali. Potrà contare su una parte dei voti del sindaco e del Pd di Cassino. Come spiega il capogruppo del Pd Gino Ranaldi: “Noi semplicemente non vogliamo partecipare alla lotta interna al Pd. Questo non significa che andremo in blocco sulla civica del presidente. Ognuno si comporterà come meglio crede: sono diverse le candidature in campo“.

E in effetti sono almeno quattro le aree in cui è divisa la maggioranza: quella del presidente del Consiglio Comunale Barbara Di Rollo, che sostiene la capolista Pd Sara Battisti. Quella di Demos con Luigi Maccaro; quella di Pop, che guarda con favore alla civica del presidente dove c’è la sua fondatrice Marta Bonafoni. E c’è poi l’area maggioritaria – quella del sindaco e di molti consiglieri del Pd – che voterà Antonio Pompeo. A loro si aggiunge la candidatura dell’assessore in pectore Jole Falese.

Quadrini verso casa

Gianluca Quadrini

Ambienti di Forza Italia danno per certa la ritrovata sintonia tra Gianluca Quadrini ed il Partito nel quale ha militato dal 1994. Lui non conferma. Ma altre fonti assicurano che il coordinatore regionale Claudio Fazzone comunicherà la candidatura insieme a tutte le altre. Ha già i manifesti e gli slogan pronti il sindaco di Roccasecca Giuseppe Sacco, sarà capolista la sub coordinatrice provinciale Rossella Chiusaroli, sta già chiedendo i voti il consigliere di Patrica Samuel Battaglini.