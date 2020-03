Alle prossime comunali di Frosinone Nicola Ottaviani ci sarà. Ecco con quale ruolo

Il sindaco non si fida dei partiti e nei prossimi due anni cercherà di costruire le condizioni per una conferma del centrodestra. Ma sarà il suo centrodestra.

Ha mantenuto la Lista Ottaviani e alle prossime elezioni comunali intende presentare comunque due civiche. Il sindaco Nicola Ottaviani è uno che sul piano politico sceglie sempre la cautela. Fa parte della Lega certo, ma quanto accaduto negli ultimi tempi non gli è piaciuto affatto. Soprattutto l’ingresso di Pasquale Ciacciarelli, del quale non era stato minimamente avvertito.

Davanti ha più di due anni di mandato da sindaco e anche per le politiche e per le regionali manca tempo: tre anni. L’ipotesi di elezioni anticipate è lontana. Non adesso che il Paese è alle prese con l’emergenza Coronavirus, non dopo quando saranno stati tagliati 345 seggi parlamentari.

Nicola Ottaviani con l’assessore Testa

Se proprio si dovesse andare alle urne prima, questo non avverrà comunque se non a partire dall’autunno 2021. Nel frattempo Ottaviani studierà il da farsi. Al Comune di Frosinone sa che nel centrodestra ci sono fin troppi possibili candidati a sindaco. Lui insiste per le primarie, ma bisognerà vedere quale sarà l’accordo che stringeranno Lega e Fratelli d’Italia. I due Partiti guida del centrodestra.

Uno schema potrebbe essere: uno esprime il sindaco di Latina, l’altro quello di Frosinone. Oppure il capoluogo ciociaro potrebbe essere inserito in un meccanismo di equilibri provinciale. Magari con Cassino, Sora, Ceccano, Alatri, Anagni, Veroli.

Nel frattempo Ottaviani non si fida. Di nessuno, nemmeno dei Partiti. In due mandati ha realizzato moltissime opere, non solo il nuovo stadio, il Parco Matusa e l’acquisizione del palazzo dell’ex Banca d’Italia, dove verrà trasferita la sede comunale. Difficilmente riuscirà a concludere tutto, quindi ha bisogno di poter “investire” sul futuro. Deciderà lui su chi investire però.

Questo significa che la prossima volta, anche se con un altro ruolo, Nicola Ottaviani continuerà a giocare da protagonista.