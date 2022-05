Altro che Eccellenza, flop ciociaro nel massimo campionato regionale

[IL CASO] Quattro formazioni della provincia sono retrocesse in Promozione. Non era mai successo prima. Un record negativo che fotografa la crisi del calcio dilettantistico acuita dall’emergenza-covid. Eppure in passato per anni i club del frusinate hanno primeggiato nei campionati laziali. Nella prossima stagione saranno al massimo 3 le rappresentanti del territorio

Quattro retrocessioni dall’Eccellenza alla Promozione. E’ il primato negativo stabilito dalle squadre ciociare. Non era mai successo prima di oggi. Morolo e Monte San Giovanni Campano sono scese in Promozione direttamente alla fine della regular season, mentre Arce e Paliano al termine dei playout. Retrocessioni per certi versi inaspettate e con tante scusanti ma avvenute in modo diverso. Una stagione insomma da dimenticare e che dovrebbe far riflettere sulla crisi che attanaglia il calcio dilettantistico in provincia. Crisi acuita dall’emergenza Covid che ha colpito tutti i settori. E ovviamente anche lo sport: gli investimenti si sono ridotti e quindi i risultati non arrivano. Tutto il contrario di quanto accadeva in passato quando la Ciociaria è stata per anni leader dei campionati dilettantistici laziali.

Delusione-Arce, la linea verde non paga al Morolo

Il Morolo ad esempio ha cambiato la proprietà con la presidenza passata ad agosto nelle mani di Roberta Santarelli. Ha puntato sui giovani risultando la squadra con l’età media più bassa di tutta l’Eccellenza. Ma la scelta non ha pagato. Dal Monte San Giovanni Campano ci si aspettava di più ma a nulla sono valsi i cambi di allenatore. Sulla panchina monticiana si sono seduti ben 3 tecnici: Angelo Bottoni, Emanuele Bottoni e Marco Ghirotto. Ma non è bastato. L’Arce del presidente Alessandro Marrocco era accreditata addirittura per la promozione. Ma il cambio di allenatore, da Fabrizio Ferazzoli ad Angelo Mirabello non ha sortito gli effetti sperati. La squadra è arrivata ai playout dove è stata superata in casa dal Colleferro ed è mestamente retrocessa. Non è andata meglio al Paliano di mister Francesco Russo. Sapeva di dover sudare per salvarsi ed arrivare ai playout era un obiettivo. Ma lo spareggio è finito male con il Paliano sconfitto dall’Audace e costretto a retrocedere.

Gli anni d’oro delle ciociare

L’Eccellenza è nata ufficialmente nel 1991 dopo la riforma dei campionati. In 31 anni ci sono state ben 12 vittorie del campionato da parte di squadre ciociare. Detiene il record di successi il Ferentino capace d’imporsi nel 1992-93, nel 2000-2001 e nel 2003-2004. Due successi per Anagni (2001-2002 e 2017-2018) e Cassino (2004-2005 e 2016-2017). Storici i trionfi di Ceccano (1993-94), Morolo (2005-2006) e Real Piedimonte (1996-1997). Un successo anche per il Sora 2010-2011 e l’Insieme Ausonia poi diventata Insieme Formia nel 2019-2020. Boville Ernica ed Isola Liri sono arrivate in D dai playoff rispettivamente nel 2007-2008 e 2002-2003 a dimostrazione di quanto i club ciociari primeggiavano. Sembrano passati anni luce. Nel 1993-94 il Ceccano, allenato da Pasquale Camillo, si impose sull’Anagni dopo un memorabile testa a testa concluso con lo spareggio a Latina. I due presidenti Pasquale Specchioli dell’Anagni e Mimmo Aversa del Ceccano che si sono abbracciati dopo i rigori e lo stesso Specchioli che voleva ritirare la squadra nello spareggio per l’assoluta parità. Poi il Morolo che nello spareggio del Flaminio davanti a mille tifosi ha battuto il Terracina ai rigori. Esempio di un calcio d’altri tempi. Un calcio vincente in Ciociaria.

La speranza del ripescaggio

Ora invece 4 amare retrocessioni. Così nella stagione 2022-2023 la provincia di Frosinone potrebbe avere solo due squadre in Eccellenza: Anagni e Ferentino. Si sono salvate senza problemi. Ad esse potrebbe aggiungersi il Sora se non verrà promossa ai playoff. In questa stagione erano 7: Anagni, Arce, Ferentino, Morolo, Monte San Giovanni Campano, Paliano e Sora. Le squadre ciociare potranno richiedere il ripescaggio ma non sarà facile. Nella prossima stagione i gironi da 3 potrebbero diventare 2. Tra le 4 retrocesse è il Paliano ad avere più possibilità in quanto è stata l’unica che ha partecipato al mini campionato lo scorso anno in piena emergenza Covid. Dalla Promozione non salirà nessuna formazione della provincia. Quindi si annuncia un anno difficile, anomalo con la speranza che presto la Ciociaria possa tornare a primeggiare.