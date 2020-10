“Andate al mare. Ma per votare”. I veri motivi dello strano appello di Ottaviani

Gli esponenti della Lega hanno invitato i ciociari residenti a Terracina a votare per Valentino Giuliani al ballottaggio. L’avversario è Roberta Tintari (Fratelli d’Italia). Ma il fatto è che se perde Francesco Zicchieri, sarà difficile per tutti ottenere candidature eleggibili in Ciociaria alla Camera, al Senato o alla Regione.

Sia il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli sia il sindaco di Frosinone Nicola Ottaviani hanno fatto un forte appello ai ciociari che risiedono a Terracina. Appello a votare per il candidato sindaco della Lega Valentino Giuliani. Un gesto dal grande significato politico interno al Carroccio, perché lo scopo principale è quello di un sostegno a Francesco Zicchieri e Claudio Durigon. Ma soprattutto a Zicchieri, che nel ballottaggio di domenica e lunedì prossimi si gioca molto in quella che è la sua città.

Dall’altra parte della barricata c’è Roberta Tintari, di Fratelli d’Italia, sostenuta da Giorgia Meloni in persona.

Valentino Giuliani

La frattura del centrodestra a Terracina è destinata a lasciare il segno dappertutto e di questo ne sono consapevoli tutti quanti. Il duello che si sta consumando sullo sfondo è quello tra lo stesso Francesco Zicchieri (deputato e coordinatore regionale del Carroccio) e Nicola Procaccini, europarlamentare di Fratelli d’Italia. Chi perde rischia di dover faticare non poco per ottenere o riottenere una candidatura eleggibile al Parlamento. Perfino Matteo Salvini e Giorgia Meloni si stanno contando a Terracina.

Scontro spostato a Frosinone

Ma gli interventi di Nicola Ottaviani e Pasquale Ciacciarelli sono la dimostrazione plastica che lo scontro nel centrodestra si è trasferito già a Frosinone. Il taglio di 345 seggi parlamentari restringe gli spazi per tutti, ad ogni livello. Il che vuol dire che lo stesso Ottaviani potrebbe avere problemi. Soprattutto se Francesco Zicchieri non dovesse avere “carta bianca” in quello che resta il suo collegio naturale, quello di Terracina.

ROBERTA TINTARI

Pasquale Ciacciarelli punta alla ricandidatura al consiglio regionale, ma l’intasamento degli spazi su questo tipo di competizione potrebbe rivelarsi micidiale.

In provincia di Frosinone finora lo scontro è rimasto su livelli accettabili, specialmente perché la coalizione si è presentata unita nel feudo elettorale di Massimo Ruspandini, vale a dire il Comune di Ceccano. Ma presto tutto potrebbe cambiare. A Sora per esempio. Ma anche ad Alatri e a Frosinone.

Fazzone e la roulette pontina

Certamente in provincia di Latina, qualunque sarà l’esito dei ballottaggi di Terracina e Fondi, nulla sarà come prima nel centrodestra. Non dimentichiamo che a Fondi si gioca molto anche il senatore Claudio Fazzone, coordinatore regionale degli “azzurri”. Ottaviani e Ciacciarelli hanno giocato d’anticipo.

Da sx, Ruspandini, Fazzone e Zicchieri

Se anche Massimo Ruspandini farà un atto simile, allora vorrà dire che la “guerra” è iniziata ufficialmente pure in Ciociaria. E il terreno di scontro finale sarà quello delle candidature alla Camera e al Senato.