Arriva il bando per gli eventi estivi. Ma l’estate è già iniziata

Il bando degli eventi estivi arriva ad estate già in corso. I tempi del Bilancio hanno condizionato tutto

Andrea Apruzzese Inter sidera versor

Il bando è stato pubblicato, Latina avrà la sua “Rassegna estiva 2022“. Un bando, o, meglio, un avviso pubblico da parte del Comune di Latina, rivolto a persone fisiche, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi, istituzioni, e valido per eventi da organizzare nei mesi di luglio, agosto, settembre, da svolgere nei Giardini del palazzo comunale. Ma luglio è già qui.

Lo hanno pubblicato il 30 giugno, 20 giorni dopo l’approvazione del Bilancio di previsione. Procedura che fornisce all’ente, ai servizi, agli assessorati, la certezza degli importi a disposizione.

Eventi Express

Alcuni settori sono stati celeri. Il Personale ad esempio, ha pubblicato i concorsi per le assunzioni due mattine dopo l’approvazione del Bilancio. La giunta ha però approvato le linee di indirizzo per gli eventi estivi il 29 giugno. Ed il bando è stato pubblicato il giorno dopo, il 30 giugno.

Il concerto dei Calcutta a Latina (Foto di Kimberley Ross / Rolling Stone Italia)

La scadenza per presentare progetti, per chi fosse interessato a organizzare eventi, è il 10 luglio. Dieci giorni, per creare idee nel campo della musica: concerti di «classica, jazz, pop, bandistica, corali, indie, folk, ecc.», precisa l’avviso; del teatro: «prosa, performance, teatro per ragazzi, ecc.»; letteratura, convegni e altri eventi culturali: «rassegne di danza, rassegne di poesia, Reading e presentazione di libri, incontri, storia e memoria, approfondimenti culturali».

Non solo: una volta presentati i progetti, questi dovranno anche essere valutati da una commissione giudicatrice, che assegnerà un punteggio in base a una griglia di criteri. E la delibera di giunta precisa come la Rassegna estiva nei giardini comunali di piazza del Popolo si svolgerà nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 15 settembre. Al massimo, quindi, la commissione avrà cinque giorni per valutare i progetti, che a quel punto dovranno anche essere pronti ad andare in scena.

E pure il Cambellotti

Per il periodo luglio-agosto, la delibera prevede anche l’utilizzo dell’arena del museo Cambellotti, «al fine di offrire una programmazione culturale di qualità diretta a sostenere, tra l’altro, la diffusione del teatro d’arte e di tradizione». Ma il Cambellotti non figura ancora tra gli avvisi pubblicati.