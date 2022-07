Assitec Sant’Elia-Banca Popolare del Cassinate: una partnership da… Serie A

Rinnovata la sponsorizzazione dell’istituto nei confronti del club gialloblu che per il secondo anno di fila parteciperà all'A2. Non si tratta di un semplice accordo commerciale ma una sinergia basata su un progetto sportivo e sociale che ha come obiettivo la promozione di valori autentici come rispetto, collaborazione, integrazione ed etica. La missione umanitaria in Ucraina l’esempio più lampante. La soddisfazione dei presidenti Vincenzo Formisano e Silvia Parente

Non è la classica sponsorizzazione limitata al logo stampato sulla maglietta e agli striscioni a fare bella mostra al palazzetto dello sport. La rinnovata partnership tra l’Assitec Volleyball Sant’Elia Femminile (unica società sportiva ciociara di Serie A) e la Banca Popolare del Cassinate è molto di più. E’ una sorta di patto di ferro con l’obiettivo di portare avanti un progetto sportivo e sociale. Promuovere in questo caso il volley e supportare le eccellenze territorio.

Insomma una nuova visione che va al di là della partita o del campionato e si fonda su valori autentici come rispetto, collaborazione, integrazione ed etica. In 2 parole: cultura sportiva.

La missione umanitaria in Ucraina

I dirigenti dell’Assitec impegnati nella missione umanitaria in Ucraina

L’emblema della partnership virtuosa tra BPC e Assitec è stato il viaggio di solidarietà in Ucraina ideato dal direttore generale della squadra e dipendente della stessa banca, Gino Torrice.

Un’iniziativa sostenuta dalla BPC ed abbracciata dalla Lega Pallavolo Femminile. Di fatto le società pallavolistiche di tutta Italia si sono recate fino ai confini tra Ucraina e Polonia per offrire un aiuto concreto alle popolazioni colpite dalla guerra.

Una carovana di pullmini è partita da Gemona del Friuli viaggiando alla volta di Medyka (Polonia). Ha portato un carico di medicinali e beni di prima necessità e al ritorno ha trasportato in Italia alcuni profughi ucraini. Un’iniziativa che ha avuto grande risonanza mediatica e certifica la comune visione dello sport come occasione di crescita sociale. (Leggiqui: Il grande cuore di Sant’Elia, l’Assitec in Polonia per aiutare gli ucraini).

Un progetto polisportivo

Silva Parente, presidente dell’Assitec Volleyball Sant’Elia

La presidente Silvia Parente non ha nascosto l’orgoglio e la soddisfazione per aver rinnovato la collaborazione con la Banca Popolare del Cassinate. Tra gli obiettivi della Parente c’è quello di creare una rete tra le eccellenze sportive del territorio con il fil rouge della BPC.

“Il connubio tra la Banca Popolare del Cassinate e la Assitec Volleyball – dichiara la presidente – si è consolidato nel corso degli anni. Alle due realtà sono comuni non solo alcuni obiettivi ma soprattutto i valori di base. E così lo sport diventa un modus vivendi fatto di condivisione, rispetto, crescita morale, superamento dei limiti e ampliamento dei confini”.

“È fondamentale, e questa è linea assolutamente condivisa con Vincenzo Formisano e con la BPC che egli rappresenta, creare sul territorio una rete tra le eccellenze anche sportive. E, quindi, favorire la coesione tra pallavolo, basket e calcio. L’apporto della Popolare del Cassinate è e continuerà ad essere essenziale per lo sviluppo di uno sport inteso come motore propulsore di cultura e di unione”.

Formisano: lo sport scuola di vita per i giovani

Vincenzo Formisano, presidente della BPC

Non è una semplice sponsorizzazione ma una filosofia abbracciata dalla Banca e dall’Assitec. Vincenzo Formisano, presidente della BPC, è orgoglioso che l’istituto abbia rinnovato il rapporto con il club santelianio. “E’ ben più di una semplice sponsorizzazione – ha sottolineato Formisano – Come con le principali realtà sportive e culturali del territorio, la nostra banca cerca di creare una sinergia, basata, come ha ben ricordato la presidente Parente, sulla condivisione degli obiettivi, sull’impegno a valorizzare il territorio, sulla voglia di diffondere i valori dello sport, che sono la base di una società sana”.

Formisano pone l’accento sul valore pedagogico dello sport nei confronti dei giovani e non solo. “La sana competizione, il rispetto delle regole e dell’avversario, la disciplina e il sacrificio sono valori fondamentali – ha aggiunto il presidente della BPC – Siamo perciò orgogliosi dei traguardi raggiunti da questo team, nato come una piccola realtà locale e che, nel tempo, grazie all’impegno e alla passione di tanti, ha raggiunto livelli altissimi. Un grosso in bocca al lupo per la prossima stagione sportiva: la banca continua a sostenervi ed è in prima fila a fare il tifo per voi”.

Secondo anno in Serie A2

Emiliano Giandomenico, coach dell’Assitec

L’Assitec sarà per il secondo anno consecutivo ai nastri di partenza del secondo campionato nazionale. Un traguardo già eccezionale per una società che rappresenta un piccolo comune. La scorsa stagione la squadra della presidente Parente è retrocessa di 1 punto dopo la pool salvezza ma il club ha voluto riprovarci rilevando il titolo sportivo dell’Olimpia Teodora Ravenna. Il team santeliano è al lavoro da qualche settimana per preparare al meglio il torneo che scatterà il 22 ottobre. L’obiettivo è ovviamente quello di migliorare il risultato ottenuto nel campionato passato e puntare a qualcosa di più della salvezza.

Confermato il coach Emiliano Giandomenico, l’Assitec si è gettata a capofitto sul mercato per alzare la competitività del roster. E così è stata confermata la schiacciatrice Chiara Costagli e sono arrivate elementi di spicco come l’opposto Irene Bottarelli (un ritorno), la schiacciatrice montengrina Danijela Daca Dzakovic (miglior realizzatrice dello scorso campionato con 509 punti), la palleggiatrice Natasha Spinello, la centrale Asja Cogliandro, il libero Federica Vittorio e la centrale estone Eliise Hollas e la schiacciatrice Martina Ghezzi.