Bentornata Coppa Palazzolo, fucina di campioni

[CICLISMO] Dopo 11 anni di assenza ripartirà a Castrocielo la prestigiosa corsa di Pasquetta riservata ai migliori juniores italiani. La gara, nata nel 1956, ha tenuto a battesimo fuoriclasse come Nibali, Viviani, Ulissi, Simeoni ed i ciociari Vona ed Agnoli. L’obiettivo è quello di rilanciare l’intera “Due Giorni Ciclistica di Pasqua” che in passato ha creato un movimento non solo sportivo ma anche turistico

Alessandro Salines Lo sport come passione

Per oltre mezzo secolo è stata una vetrina per i campioni del futuro e per le bellezze della Ciociaria. Quasi per magia tanti giovani ciclisti si sono affermati pedalando e magari vincendo lungo le strade della celebre Coppa Palazzolo. Una gara che ha sempre attirato centinaia di corridori provenienti da tutta Italia e chiudeva la “Due Giorni ciclistica di Pasqua”. E lunedì pomeriggio (via alle 14.30), a distanza di 11 anni, ripartirà con la grande speranza di rinverdire i fasti del passato quando la manifestazione creava un movimento non solo sportivo ma anche turistico.

A restituire linfa alla “classica” juniores è l’Amministrazione comunale di Castrocielo grazie all’organizzazione dell’Asaci Evonacicli (gloriosa società di Isola del Liri fondata addirittura nel 1936) con la supervisione di Massimo Pisani e alla collaborazione di Tony Vernile, vice presidente regionale della Federciclismo, storico dirigente e soprattutto per 30 anni patron e anima della corsa.

La nuova Coppa Palazzolo

La gara si terrà nel solco della tradizione (la prima edizione risale al 1956) anche se da quest’edizione è stato affiancato il nome di Trofeo Aquinum per ricordare l’area archeologica di Castrocielo dove sono stati fatti importanti ritrovamenti riportando alla luce l’antica Aquinum, una fiorente città turistico-termale, situata tra Roma e Pompei. La corsa, valida come Oscar Tuttobici e campionato provinciale Juniores, si svolgerà intorno all’anello Castrocielo-Roccasecca-Castrocielo da ripetere 6 volte a cui si aggiunge un passaggio iniziale dalla partenza (via Casilina presso la gelateria Millevoglie) all’arrivo per un totale di 90 chilometri. Non mancherà lo spettacolo su un percorso molto competitivo. Annunciati oltre 100 corridori portacolori dei migliori team italiani.

Gianni Fantaccione, sindaco di Castrocielo

L’obiettivo comunque è quello di rilanciare l’intera “Due Giorni Ciclistica” che per anni ha rappresentato un appuntamento molto importante per il territorio non solo dal punto di vista ciclistico. L’Amministrazione di Castrocielo con in testa il sindaco Gianni Fantaccione ed il delegato allo sport Giovanni Fraioli crede fermamente nelle potenzialità della manifestazione ed ha in serbo grande progetti.

Nibali, Viviani ed i ciociari Agnoli e Vona

L’ex professionista ciociaro Franco Vona ha partecipato alla Coppa Palazzolo

La Coppa Palazzolo è stata una fucina di campioni e basterebbe questo per certificare la sua importanza nel Lazio e nel Centro-Sud. Hanno corso alla gara di Castrocielo fuoriclasse del calibro di Vincenzo Nibali e Elia Viviani. Poi i vari Matteo Trentin, Domenico Pozzovivo, Giulio Ciccone, Michele Scarponi, Alberto Bettiol, Jacopo Guarnieri e Diego Ulissi. Fino ai laziali Giuseppe Petito, Paolo Cimini, Filippo Simeoni e Valerio Conti. Anche i ciociari Franco Vona e Valerio Agnoli sono stati protagonisti della Coppa.

Un prestigio che sarà fondamentale per ripartire nel migliore dei modi dopo 11 anni di assenza. Un biglietto da visita vincente, da esibire con orgoglio. Bentornata Coppa Palazzolo.