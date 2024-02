Benvenuti in Ciociaria, bollette salate e Internet lenta

Nel Lazio costi elevati per gas ed elettricità. E le connessioni Internet sono lente. Facile.it rivela che Frosinone ha le bollette più care. L'AgCom dice che le connessioni sono tra le meno veloci. Il PNRR mira a migliorare questo aspetto per la competitività territoriale.

Gas ed elettricità carissime, Internet lenta: benvenuti in Ciociaria. Altro che facile. È veramente difficile far quadrare i conti per le famiglie della provincia di Frosinone quando arrivano le bollette. Soprattutto quelle di luce e gas. A dirlo è l’analisi di facile.it il sito per la comparazione di tariffe su spese di casa e finanza personale. In queste ore ha pubblicato gli esiti di uno studio elaborato sulle forniture di energia e gas.

L’analisi dice che a parità di consumi, nel 2023 le famiglie residenti nel Lazio con un contratto di fornitura nel mercato tutelato hanno speso, in media, circa 789 euro per la bolletta della luce e 619 euro per quella del gas. Vale a dire, rispettivamente, il 34% ed il 27% in meno rispetto all’anno precedente.

Sul fronte del gas i cittadini del Lazio sono stati tra i più fortunati d’Italia avendo avuto la terza bolletta più “leggera” della Penisola. Per quanto riguarda l’andamento provinciale della bolletta elettrica, tra luce e gas lo scorso anno i laziali hanno pagato mediamente 1.408 euro a famiglia (erano 2.042 nel 2022).

Dove si è speso di più

Prendendo in considerazione la sola energia elettrica ed analizzando i dati su base provinciale, dallo studio di Facile.it emerge come Frosinone sia stata l’area laziale dove le bollette sono state più pesanti. In Ciociaria il consumo medio a famiglia rilevato è stato di 2.683 kWh che, considerando le tariffe dello scorso anno in regime di tutela, corrisponde ad un costo di 865 euro.

Segue Latina (857 euro, 2.658 kWh). Valori inferiori alla media regionale per Roma (778 euro, 2.411 kWh) e Viterbo (769 euro 2.384 kWh). Chiude la graduatoria Rieti provincia che, nel 2023, ha rilevato i consumi più bassi della regione (2.344 kWh) e quindi la bolletta più “leggera” (756 euro).

Anche per il gas le bollette variano a seconda dei consumi medi rilevati. Dall’analisi emerge che pure sul fronte del gas, i residenti di Frosinone sono i più penalizzati. Tanto che, lo scorso anno, hanno pagato il conto più salato. Mediamente 828 euro a fronte di un consumo di 890 smc. Seguono le province di Rieti (771 euro, 829 smc), Latina (684 euro, 735 smc) e Viterbo, area dove le famiglie hanno speso, in media, 672 euro (722 smc). Chiude la classifica regionale Roma, dove sono stati messi a budget per il gas solo 596 euro (641 smc).

Poco veloci

Ma non è tutto. Disporre di una connessione internet veloce, meglio ancora ultraveloce, rappresenta oggi un elemento decisivo. Tanto per fare un esempio: l‘allora senatore Angelo Picano nel 1997 parlava della necessità di realizzare connessioni in fibra ottica. Perché? Spiegava che in quel modo avremmo messo fine al pendolare degli ingegneri tra la Fiat di Cassino ed il centro studi di Mirafiori, dove all’epoca si mettevano a punto i progetti delle auto. Garantiva che sarebbe bastato pigiare un tasto del computer per trasferire in pochi secondi un intero progetto.

Non gli credettero. Infatti non lo elessero sindaco. Gli preferirono Tullio Di Zazzo. Ci vollero alcuni anni per capire che aveva ragione Picano e che la banda larga era fondamentale per le imprese. Ma non fu solo Cassino a non comprendere la potenzialità del mezzo: sono ancora numerose le aree del Paese che non hanno accesso – o ce l’hanno in misura limitata – a una connessione che consenta una velocità di navigazione funzionale. Anche per questo motivo, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede specifici interventi per colmare questa lacuna.

Come si fa a capire qual’è lo stato dell’arte delle connessioni ultraveloci in Italia? E’ possibile grazie ai dati messi a disposizione dall’autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom). Tiene traccia della percentuale di famiglie potenzialmente raggiunte dalla tecnologia fiber to the home (Ftth), che consente di navigare a una velocità pari o superiore a 1 Gbps. Che poi è proprio l’obiettivo dell’investimento del Pnrr.

Secondo i dati disponibili, il numero di province italiane in cui la percentuale di famiglie potenzialmente raggiunte risulta inferiore al 25% si è ridotto, passando da 28 ad appena 4. Anche la fascia più alta (75%-100% di famiglie raggiunte) ha visto un incremento. Nel 2021 infatti solo 4 territori rientravano in questa categoria mentre adesso sono 10. Si tratta di Cagliari, Campobasso, Mantova, Milano, Napoli, Palermo, Prato, Roma, Trento e Trieste. Qui si naviga in rete veloce. Anzi ultraveloce.

E nel Lazio

La percentuale di famiglie potenzialmente raggiunte dalla tecnologia Ftth per la connessione ultraveloce nelle province del Lazio (2021-2023), secondo i dati resi disponibili dall’Agcom ed elaborati oggi da Openpolis è la seguente:

Provincia Famiglie raggiunte

dalla tecnologia Ftth (%) ROMA 72% FROSINONE 27% LATINA 31% RIETI 34% VITERBO 23%

Come è facilmente rilevabile, solo la provincia di Viterbo è al di sotto della soglia minima del 25%. Tutti gli altri territori sono al di sopra. Ma è altrettanto vero che la Ciociaria registra solo 2% in più del “minimo sindacale“, risultando tra le province italiane meno performanti in termini di connessioni ultraveloci. Con queste velocità di navigazione sulla rete, è sicuramente molto più facile bighellonare sui social, che fare impresa.

Per questo, il Comitato per lo Sviluppo che si è insediato il 20 febbraio scorso in Provincia, oltre ad occuparsi di Rifiuti, ambiente, autorizzazioni, infrastrutture, burocrazia, turismo, deindustrializzazione competitività, dovrà occuparsi anche di come sviluppare la rete delle connessioni ultraveloci in Ciociaria.

Se effettivamente si vuole potenziare la competitività del territorio.

