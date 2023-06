Berlusconi e le grandi intuizioni nel Pontino

Le grandi intuizioni di Berlusconi in provincia di Latina. La scelta di Zappalà. E poi quella di Fazzone. Il bastione pontino. Dove ha sempre continuato ad essere ago della bilancia

Ora il tema è il futuro di un Partito: a Latina come a Frosinone e nel resto d’Italia. Forza Italia è stata ed è – a livello nazionale come a livello locale – una formazione la cui guida è stata sempre identificabile in singole persone di vertice.

Ogni Partito ha un Segretario nazionale, ma il mandato ha di norma una durata più o meno prefissata. Scaduto, si va poi a congresso. Oppure ci si va quando lo richiedono le circostanze: dopo una sconfitta elettorale, ad esempio. Per Forza Italia – e per la parentesi del Pdl – è stato differente: nello scenario politico ha fatto la sua comparsa il Partito – azienda, il Partito ad personam.

Identificatasi in Silvio Berlusconi nel livello nazionale, Forza Italia ha vissuto di indicazioni dirette anche nel livello locale. Ne è esempio evidente il Coordinatore regionale Claudio Fazzone, pontino di Fondi: in carica da poco meno di dieci anni, prima ancora era Coordinatore provinciale (carica poi vacante per lungo tempo dopo la sua nomina al Regionale). O quello Provinciale attuale, Alessandro Calvi. Fino al giovane commissario cittadino del capoluogo Stefano Cardillo, nominato a marzo, in vista di un appuntamento cruciale come il rinnovo dell’amministrazione comunale, figura di rinnovamento giovanile della formazione.

L’esigenza di rinnovamento è stata anche avanzata, in passato. Ci provò, esattamente dieci anni fa, il 19 giugno del 2013, una figura rilevante di Forza Italia, Stefano Zappalà allora ex europarlamentare, ex assessore regionale, ex sindaco di Pomezia: uno che il partito azzurro, in provincia, aveva fortemente contribuito a strutturare. La sua fu allora una profonda critica, con richiesta di commissariamento, ai risultati delle amministrative in diversi Comuni della provincia. Avevano visto l’allora Pdl cedere alcune amministrazioni al centrosinistra. Pochi mesi, e il Pdl si sarebbe scisso: mesi che avrebbero poi visto il ritorno a Forza Italia e la nascita di FdI.

Nulla venne toccato. Perché più di tutto, per Berlusconi contava l’intuizione. Ed i numeri portati negli anni successivi da Claudio Fazzone gli hanno dato ragione: la provincia di Latina è stato uno dei bastioni inespugnabili di Forza Italia.

Claudio Fazzone non è stata l’unica geniale intuizione di Silvio Berlusconi in provincia di Latina. Oltre all’attuale coordinatore il Cav scelse personalmente Stefano Zappalà che fu fondamentale per strutturare Forza Italia. Così come Vincenzo Bianchi ad Aprilia che mandò a casa un’intera stagione politica. Così come Gianfranco Conte che da Formia fu più volte parlamentare e sottosegretario.

Di ognuno ha scelto il percorso, acceso la personale stella nel firmamento azzurro e stabilito quando fosse arrivato il momento di spegnerla. Limiti e vantaggi del Partito azienda.

Le posizioni sono ora fortemente cristallizzate e toccarle – in una delicata fase politica – potrebbe aprire a lotte intestine. Nulla di tutto questo è presente nelle dichiarazioni odierne dei leader del Partito azzurro, ma è forse presto per affrontare la nuova fase.

Claudio Fazzone detta alle agenzie di stampa: «Berlusconi è stato un uomo che ha fatto della politica, dello sviluppo dell’Italia, del benessere dei nostri cittadini e delle nostre imprese la sua missione quotidiana. Ha insegnato a tutti noi cosa siano la passione e la politica». Su Instagram Alessandro Calvi posta il fermo immagine di quando Silvio Berlusconi, in diretta in uno studio televisivo, prima di accomodarsi sulla sedia, ne spolvera la seduta con un fazzoletto, e il commento «Semplicemente Berlusconi…».

Stefano Cardillo ne ricorda «ottimismo, coraggio, determinazione, speranza. Silvio Berlusconi ha segnato la storia del Paese e della politica grazie a questi capisaldi che ha saputo trasmettere a tutti coloro che, come me, da giovanissimi si sono avvicinati a questo mondo ed hanno trovato in Forza Italia i valori che li rispecchiano. La morte di Berlusconi lascia un grandissimo vuoto ma i suoi insegnamenti resteranno vividi».

Forza Italia negli ultimi venti anni è stata protagonista della politica pontina, soprattutto grazie alle strategie di Fazzone. Un’antica intesa vedeva a Forza Italia il diritto di esprimere la presidenza della Provincia (al cui vertice portò per un decennio Armando Cusani) e ad Alleanza nazionale alla guida del Comune di Latina.

Quel Comune i cui sindaci alleati la stessa FI, insieme ad altre forze, avrebbe poi sfiduciato. Una prima volta nel 2010 (sindaco Vincenzo Zaccheo), una seconda volta nel 2015 (sindaco Giovanni Di Giorgi); nel 2021, accettò di sostenere la candidatura di coalizione a sindaco nuovamente per Vincenzo Zaccheo, riconoscendo però che era l’unico candidato possibile a causa dei veti incrociati su altri nomi.

E, nei successivi mesi dell'”anatra zoppa“, FI fu l’unico gruppo di centrodestra a sostenere – in Consiglio, ma senza entrare in giunta – il governo di Damiano Coletta con Pd, Civici, M5S, Fare Latina. Salvo poi mandare i suoi consiglieri comunali a dimettersi insieme al resto del centrodestra nel settembre 2022.

E poi la ventennale guida di Acqualatina, che, a partire dal 2016, FI condusse in un triumvirato con Pd e civici. E di nuovo in Provincia (che dal 2014 era ormai ente di secondo livello), al governo con Dem e civici. FI nel territorio pontino è stata dunque protagonista, sebbene con diverse strategie, ma comunque come imprescindibile ago della bilancia, con numeri che, anche se non erano più quelli di un tempo, risultavano strategici per ottenere le maggioranze. La prima fase, quella del consenso più ampio, in coalizione con il centrodestra storico; la seconda, in coalizioni di molteplici colori.

Oggi FI ha recuperato il suo essere strenuamente nel centrodestra nel capoluogo pontino. Difficile ipotizzare che, nell’immediato, il ruolo di FI, come anche quello di Claudio Fazzone per il territorio pontino, possa mutare. Se la scomparsa di Silvio Berlusconi possa aprire a nuovi scenari, si vedrà nei prossimi mesi. O forse settimane.