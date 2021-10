Bpc, doppio clic: ecco i dividendi. Verso utili record

Via libera all'accreditamento degli utili ai soci. Tra le Popolari solo Cassinate e Piacenza. La proiezione sui conti 2021

Solo due in Italia. Tra le banche Popolari soltanto la Cassinate e la Piacenza hanno già fatto click. Ed hanno accreditato sul conto dei loro soci i dividendi maturati per gli anni 2019 e 2020. È un segnale dello stato di salute dei due istituti che consente di fare anche una previsione sull’andamento del 2021.

Il doppio click

Per capire l’importanza di quel click bisogna tornare indietro di un paio d’anni. A quando il coronavirus ha iniziato a dilagare fino a diventare pandemia. A Bruxelles hanno avuto subito ben chiaro che il Sars-Cov2 rischiava di mettere in ginocchio le economie dei Paesi Ue. Ed hanno impartito una serie di linee guida alle banche centrali dei Paesi dell’Unione. Lo scopo era quello di salvare le industrie, il commercio, le professioni, il lavoro, i risparmi di tutti gli Stati.

Tra queste indicazioni c’era anche lo stop al pagamento dei dividendi: cioè la divisione dei guadagni tra i soci delle banche. Un semaforo rosso acceso per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, accompagnato anche dall’indicazione anche di astenersi dai riacquisti di azioni miranti a remunerare gli azionisti.

Per poter procedere ai pagamenti un istitito deve essere in grado di dimostrare la propria solidità patrimoniale. Tradotto? Il fatto che Bpc abbia pagato i dividendi significa che ha una solidità tale da non avere subito ripercussioni dallo stress imposto dal Covid al sistema bancario europeo.

Un quadro che ha consentito a Banca Popolare del Cassinate di fare click. Venerdì ha accreditato i dividendi 2019, ieri ha accreditato i dividendi 2020.

Un risultato che in Italia, al momento, vede insieme solo la banca di Cassino e la Popolare di Piacenza.

Le previsioni 2021

Quel doppio clic spalanca una prospettiva sull’andamento dei conti di Banca Popolare del Cassinate per il 2021. L’istituto ha fatto una enorme iniezione di liquidità nei primi giorni del lockdown ed ora stanno tornando indietro regolarmente le rate con la restituzione, grazie al buon andamento dell’economia.

Buoni anche i risultati dei nuovi mercati elettronici come il Fintech

Gli analisti prevedono che il professor Vincenzo Formisano festeggerà l’anno con un risultato record.