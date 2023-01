Bravo, preparato, disponibile e… gratis

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Non è grave che cerchino un lavoratore superpreparato e lo vogliano gratis. Grave è che lo cerchi un Comune. Perché è un pezzo di Costituzione. Ed è fondata sul lavoro

Non siamo tutti uguali. Per tanti motivi. Uno dei quali è che non tutti possiamo permetterci di fare le stesse cose. E non perché qualcuno o qualcosa ce lo impedisca. Ma perché il ruolo che abbiamo, la posizione che ricopriamo, non lo permette.

Immaginate il vostro cardiologo che vi mette a dieta e poi va a mangiare a quattro palmenti. O il pneumologo che vi vieta di fumare mentre lui si aspira con passione un magnifico Toscano Antica Riserva. O l’insegnante di catechismo che bestemmia a polmoni pieni.

Nel momento in cui hai un compito, una funzione, un ruolo che ti pone sotto gli occhi degli altri, chi ti osserva prende esempio da te.

E se ci pensate bene: tutti abbiamo un ruolo. Una mamma che fa una cosa sbagliata non può dire alla figlia che quella cosa non si fa; la figlia farà ciò che ha visto fare, non ciò che le è stato detto. Vale per tutti gli aspetti della vita: con la vicina di casa, con il collega di lavoro…

Più hai una posizione in vista, più gente di osserva, più danno fai compiendo un’azione sbagliata.

Il Museo del Mare di Genova

Per questo è inaccettabile la richiesta fatta dal Comune di Genova per il suo Museo del Mare. Cercano una persona con buona conoscenza dei temi legati alla migrazione italiana, con capacità di ricerca, conoscenza della videoscrittura e di Excel; capacità di sintesi ed elaborazione contenuti per i social media, conoscenza della lingua inglese: “preferibilmente madrelingua o comunque perfettamente bilingue”. Lo cercano gratis.

Finché lo fa uno sfruttatore è comprensibile. Se lo fa un’ente o un’istituzione pubblica è inaccettabile. Perché l’Italia è una Repubblica fondata sul Lavoro. Sta scritto sulla prima pagina. E lo Stato che si fonda su quel libro chiamato Costituzione della Repubblica Italiana non può dare un esempio così scalcinato.

Perché autorizzerebbe tutti i datori di lavoro a prendere esempio.

Senza Ricevuta di Ritorno.

