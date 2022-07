Caccia grossa a terzino e regista. E i tifosi lanciano la suggestione-Gucher

Il mercato del Frosinone è incentrato soprattutto su difesa e centrocampo: Vignali sempre in pole per la fascia destra mentre sui social i sostenitori propongono il ritorno dell’austriaco. Piace l’attaccante esterno Caso del Genoa. Cessioni: Iemmello al Catanzaro e Minelli al Cesena.

Alessandro Salines Lo sport come passione

“La nostra ambizione è dare al tecnico una rosa completa all’80-90% quando disputeremo la prima gara di Coppa Italia (a Monza il 5 agosto, ndr)”. Parole e musica di Maurizio Stirpe durante la conferenza stampa di fine giugno. Lo stato dell’opera quindi com’è nel Frosinone in ritiro a Fiuggi da quasi una settimana?

Al netto dell’imprevedibilità del mercato, delle cessioni e delle necessarie operazioni di contorno, la dead line fissata dal presidente verrà più o meno rispettata. In pratica mancano il terzino destro titolare e il regista. E l’undici sarà fatto. Ma è chiaro che da qui all’inizio del campionato tante cose potrebbero cambiare.

Terzino destro, Vignali in pole position

Un tackle di Vignali

Il difensore dello Spezia sembra essere sempre la prima scelta per la fascia destra occupata la scorsa stagione da Zampano. In Liguria assicurano che la trattativa sia chiusa e si aspetta solo l’annuncio. Fatto sta che l’operazione non è stata ufficializzata.

Altri nomi? E’ circolato quello di Sabelli del Genoa e reduce dal prestito a Brescia. Il giocatore è stato inseguito dal Frosinone già a gennaio. Una pista che attualmente non si è scaldata.

Nelle ultime ore è girata la voce di un interessamento per il giovane Zanoli del Napoli ma Angelozzi ha frenato come anche sugli altri partenopei (Ambrosino e Folorunsho) accostati al Frosinone: “E’ bravo ma non credo che il club azzurro voglia cederlo”. In quel ruolo ad oggi c’è il giovane Oyono con Monterisi che può adattarsi.

A proposito di terzini, il Frosinone ha continuato a monitorare il mancino polacco Pestka del Cracovia, trattato a gennaio ma non è una situazione semplice.

A caccia del vice-Ricci, la suggestione Gucher

La pagina “Frosinone OFC” ha lanciato la suggestione-Gucher

La partenza del centrocampista romano alla volta della Turchia ha lasciato un vuoto a centrocampo. Manca un play di ruolo. La scorsa stagione, dopo la cessione di Maiello, è stato provato ed adattato Boloca ma le sue caratteristiche sono diverse. Lulic, Rohden, Garritano e Kujabi sono invece mezzali. C’è da dire che il gambiano (ancora non ufficializzato in attesa della cittadinanza italiana) ha giocato talvolta da centrale ma tra Serie D e B ci sono troppe differenze.

Quindi sembra necessario l’arrivo di un regista puro. Nelle ultime ore “Frosinone Calcio OFC”, attivissima pagina social dei tifosi giallazzurri (8.784 follower su instagram e 25.578 seguaci su Facebook), ha lanciato la suggestione di un ritorno dell’austriaco Gucher che ha lasciato Pisa dopo 5 stagioni. Il centrocampista è stato una bandiera e capitano del Frosinone (è stato definito austrociociaro) che lo ha preso giovanissimo al Gak in Austria e lo ha lanciato.

In giallazzurro 143 partite ed 11 reti, è stato tra i protagonisti della doppia promozione dalla Lega Pro alla Serie A. Come ha sottolineato “Frosinone OFC” Gucher potrebbe essere inserito nella lista dei giocatori bandiera senza pesare su quella over. Per ora è una suggestione ma chissà. Il centrocampista comunque non dovrebbe restare a piedi: Cosenza e Perugia lo seguono.

Un nome non a… Caso

Caso conquista il rigore del momentaneo 1-0 nella sfida d’andata della scorsa stagione tra Cosenza e Frosinone

Se terzino e regista sembrano essere delle priorità, il Frosinone non sta a guardare per quanto concerne gli altri ruoli. Il club giallazzurro ha effettuato più di un sondaggio per l’attaccante esterno Caso del Genoa e reduce dal prestito a Cosenza dove ha segnato 5 reti in 37 gare con altrettanti assist.

Ventitrè anni, nato a Torre Annunziata, è il classico destro che però predilige giostrare a sinistra con il piede invertito. Ma è un’operazione tutt’altro che facile. Le offerte non gli mancano ed il Genoa vuole monetizzare in quanto il contratto scade nel 2023.

C’è una curiosità: l’agente di Caso è Davide Palombo, ciociaro di Ferentino, fratello di Angelo, ex mediano della Samp ed oggi nello staff tecnico dei blucerchiati.

Cessioni, via Iemmello e Minelli

L’attaccante Iemmello ceduto al Catanzaro

E’ finita l’avventura a Frosinone dell’attaccante e del portiere. Il primo è stato ceduto ufficialmente al Catanzaro (la squadra della sua città) dove ha militato in prestito da gennaio fino a giugno.

Colpo del mercato invernale 2021, il centravanti non è riuscito ad imporsi collezionando solo 19 presenze e 3 gol. Restando pure ai margini della prima squadra fino alla cessione al Catanzaro. Destinazione Cesena per il portiere Minelli che alla fine del campionato aveva rinnovato il contratto per altre 2 stagioni.

Probabilmente l’acquisto di Turati gli ha tolto spazio e quindi ha preferito trasferirsi a Cesena dove presumibilmente avrà più chance di giocare. Per lui pronto un biennale.