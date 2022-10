Calandrini… for president: a lui la Commissione speciale

Al pontino Nicola Calandrini la Commissione provvisoria che in Senato tratterà i provvedimenti in scadenza

Lidano Grassucci Direttore Responsabile di Fatto a Latina

C’è Claudio Durigon, il leghista made in Latina (cispadano doc, i veneti dell’agro pontino) che aspira a fare il Sottosegretario di un dicastero economico. Un’attesa con buona possibilità di riuscita. Intanto in Senato è stata istituita la commissione speciale, quella che in attesa della formazione delle singole Commissioni ne raggruppa i poteri per la fase ordinaria. È composta da 27 senatori: Fratelli d’Italia ha proposto alla sua guida il pontino Nicola Calandrini. Che è stato votato da tutto il centrodestra ed eletto.

Seppur provvisoria, è la prima nomina a favore dei parlamentari della provincia di Latina. Un territorio al quale Fratelli d’Italia è legato: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, quando il suo Partito era al 4% e non quasi al 30% di oggi, è entrata in Parlamento grazie ai voti di Latina.

Commissione Calandrini

Nicola Calandrini, Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia

Nicola Calandrini e la sua commissione si occuperanno dei provvedimenti in scadenza: questa commissione mediamente resta in carica per il primo mese di attività del Senato.

Poi? Lo stesso Calandrini potrebbe aspirare alla presidenza di una Commissione permanente. Le trattative sono in corso. Giorni convulsi per dare l’assetto che caratterizzerà la legislatura per la sua intera durata.