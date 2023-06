Campo largo e Campobasso, ma D’Amato ci vede solo Amici miei

Pd e M5S tentano la convergenza in Molise. Appoggiano lo stesso candidato governatore. E proprio in quelle ore Alessio D'Amato spiega cosa c'è che lo rende allergico a questo dialogo

Il Pd come il conte Mascetti in “Amici miei“: nobile sedicente ed amante delle supercazzole, con Alessio D’Amato che spiega perché ha mollato il Partito a guida Elly Schlein. E lo fa nelle ore della prima iniziativa elettorale congiunta tra la leader Dem e quello M5S Giuseppe Conte.

Le due storie si intrecciano perché fattualmente l’una è “figlia” dell’altra. Da un lato i dem che vogliono molte cose su molti piani, dall’altro una segreteria che detta la linea su un piano solo ma difende il pluralismo e rischia di perdere entrambi. Lo rischia perché il suo è il carisma scenografico degli aspiranti monelli. Roba che oggi serve poco per costruire un argine serio alla direzione verso cui il Governo Meloni sta spingendo l’Italia.

La convergenza in Molise

Giuseppe Conte con Roberto Gravina

In Molise Cinquestelle e Partito Democratico convergeranno sull’appoggio al sindaco pentastellato di Campobasso Roberto Gravina per la corsa alla presidenza della Regione. Lo faranno tenendo a battesimo una “prova di Campo Largo” che però, con la timidezza delle alchimie ancora tutte da equalizzare, non passerà per un comizio congiunto.

I due leader avranno un incontro ma sarà un incontro programmato, finora avevano giocato a “tòh, chi si vede”. E’ il primo passo della Schlein in un corteggiamento che poggia sulla necessità di provare a vincere invece che ritrovarsi a spiegare perché si è perso. Manca un piano generale ma almeno se si mette una spunta in casella di vittoria si toglie un po’ di fiato corto ai “suoi” Dem. E si arginano i guastatori delle correnti interne.

Il teatro su cui trovare ed irrobustire convergenze è quello del sociale e la Segretaria del Nazareno lo ha detto chiaramente: “Siamo aperti al confronto su temi comuni con tutte le forze. Il nostro sforzo è per unire tutti quelli che intendono costruire l’alternativa alla destra“.

I due episodi in Parlamento

Giorgia Meloni

L’usta che ha dato coraggio e polpa alla faccenda arriva da lontano ed è cauta. Ma nelle ultime ore ha trovato sponda nei due episodi di Camera e Senato, dove su Mes e Dl lavoro la maggioranza Meloni era andata sotto grazie anche all’azione congiunta ma non concordata di Pd e M5S (ed alle prime scalmane post berlusconiane di Forza Italia). Insomma, non ci si abbraccia su tutto ma ci si stringe la mano dove serve, con Ucraina e strategie green che restano temi forcipe.

Ma il laboratorio che Elly Schlein sta mettendo su non è stato immune da botti in provetta. La Direzione Nazionale era stata il termometro del “correntismo alla nitroglicerina” del Pd: pochi e freddi applausi, capi corrente sugli scudi e, per la prima volta, relazione della Segretaria non messa ai voti se non sui sette punti dell’agenda estiva. E la diaspora malmostosa dal Partito resta, a goccia ma costante.

Proprio dal Molise Maria Concetta Chimisso, vice Segretaria Regionale, aveva poggiato la tessera sul tavolo riservandosi di spiegare perché l’aveva fatto solo a bocce ferme. Dopo il voto. Ma non serve aspettare i perché ufficiali. La Chimisso non è d’accordo con la linea Schlein ed è in scia con altri nomi di ghisa, nomi come quello di Alessio D’Amato che dalle pagine de Il Foglio ha spiegato cosa non va in casa Dem.

I Perché di D’Amato

Alessio D’Amato

“Con una cultura minoritaria non si crea alcuna alternativa credibile al governo del Paese. E la Meloni rischia di restare al potere ancora per molto tempo. Il minoritarismo non è una questione di mera percentuale elettorale, pur fondamentale in democrazia, ma soprattutto una cultura politica”. Che significa? Che questo Pd continua ad essere scaffale di élites e che invece di allargare il campo al suo interno lo cerca strutturalmente e punto per punto al di fuori, e non va bene. Al Partito, secondo D’Amato, mancano “una vocazione, una concretezza, un linguaggio comprensibile, chi si vuole rappresentare, con quali proposte e organizzazione”.

E “non serve a questo scopo andare a rimorchio di nessuno. Serve la fatica della politica, le analisi e soprattutto la postura di chi guidando il Pd deve più di altri fare uno sforzo unitario”. Schlein era andata in visita di cortesia e di struscio alla manifestazione di Giuseppe Conte “guastata” in parte dalle iperboli di Beppe Grillo e la cosa non era piaciuta affatto all’ex assessore alla Sanità laziale. Per lui Pd e M5S non hanno ragioni forti con cui stringersi la mano, ma solo tentacoli alieni con cui esplorarsi a vicenda e trovare le terminazioni nervose giuste, ma a casaccio e non senza pericolo. (leggi qui: Terremoto D’Amato nel Pd alle urne).

“Andando a rimorchio si rischia di andare a sbattere. E di essere subalterni”.

I temi di sinistra lasciati alla destra

Il Guardasigilli Carlo Nordio

E i temi dove Schlein sta toppando? “Non si può lasciare il garantismo alla destra, dopo che in questi anni molti amministratori locali hanno chiesto modifiche importanti ad esempio al reato di abuso d’ufficio, che rappresenta una vera e propria burocrazia difensiva”. E ancora: “Ricordiamoci ciò che accadde a Bibbiano e quale fu la veemenza giustizialista per colpire il Pd. Dire un nuovo piano industriale per stare a testa alta nelle transizioni ricorda un po’ Tognazzi in Amici miei”.

Più chiaro di così D’Amato non poteva essere: questo Pd rischia di restare con le ginocchia a mollo nelle supercazzole esattamente nel momento in cui dalla fanghiglia ci si esce con le azioni nette ed efficaci di cui “non basta l’enunciazione”. Per lui un Partito forte di ugola ma floscio di bacino non va da nessuna parte. E D’Amato mette in guardia i dem dalla sirena-Conte: “La proposta del bonus 110 per cento voluta da lui, senza alcun controllo, senza alcun vincolo ha rappresentato il più grande trasferimento di risorse pubbliche, oltre 116 miliardi, degli ultimi anni dalla fiscalità generale a favore di chi, molto probabilmente, non aveva certo bisogno del sostegno dello Stato per sistemarsi le villette”.

E il nervo scoperto è di quelli su cui D’Amato è “master and commander”. Lo è stato contro il Covid e nessuno glielo può togliere: “Parte di quelle risorse potevano essere messe a disposizione del Sistema Sanitario Nazionale che sta crollando sotto il peso del sottofinanziamento e dell’aumento dei fabbisogni assistenziali dopo il Covid e per la curva demografica”. Lì, esattamente lì, ad esempio, per D’Amato sarebbe dovuto affiorare il terreno, il mastice funzionale e di scala sistemica “per costruire una proposta unitaria e alternativa alle destre, visto che il Governo attuale non sta investendo un euro nella più grande infrastruttura sociale del Paese che si chiama Sistema Sanitario Nazionale”.

L’accusa di teenagerismo

Elly Schlein (Foto: Sara Minelli © Imagoeconomica)

La chiosa è in punto di pentagramma perché è un’accusa di “teenagerismo”. Una chiamata in responsabilità che tocca direttamente la Schlein. E quel che Schlein sta mettendo sul piano di una politica che si gioca la briscola inutile del massimalismo adolescenziale. Lì dove servirebbe l’equilibrio della marcatura saggia: “Su questo non ci aiuterà certo Diodato, ma solo una politica riformista. La riduzione delle diseguaglianze passa per la crescita economica e per la capacità di dare risposte ai ceti medi produttivi che stanno in difficoltà”.

A D’Amato la musica che verrà suonata a Campobasso non piace, perché quando sei compilation non puoi fare un concept-album. Serve comunque un tema comune e quello è mancato. “L’invocazione di suonare lo stesso spartito comporta inevitabilmente una magistrale direzione d’orchestra e la fatica di accettare le critiche leali e a viso aperto”.

Ma la Schlein aveva insinuato che ogni critica alla sua linea fosse improntata alla slealtà potenziale. Ed aveva invitato tutti a “parlar chiaro” sapendo benissimo che in quel momento farlo fino alla fine sarebbe stato il colpo di grazia per il Nazareno. Ed ha incassato critiche a denti stretti contrabbandandole per dialettica.

Con il campo largo nella testa e Campobasso nella map di Google.