Candidature a sindaco di Latina e Frosinone legate a doppio filo

La scelta del capoluogo pontino è già sul tavolo del centrodestra regionale. Succederà la stessa cosa quando toccherà a Frosinone, anche se Ottaviani non intende mollare sulle primarie. A meno che non si voti prima per la Camera e…

Di fatto a Latina la candidatura a sindaco del centrodestra è già arrivata sul tavolo regionale dei Partiti: Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia. Ci saranno delle scremature, verranno valutate le condizioni per l’intesa con le liste civiche, ma il tema è all’attenzione dei Partiti. Significa che anche a Frosinone succederà la stessa cosa e, anzi, se a Latina il designato sarà espressione della Lega (è un esempio), nel capoluogo ciociaro l’indicazione potrebbe essere fatta da Fratelli d’Italia o da Forza Italia. (Leggi qui Il centrodestra guarda al sindacato per trovare il sindaco).

La dottrina Ottaviani

Nicola Ottaviani Foto © Stefano Strani

Ma Nicola Ottaviani accetterà un simile scenario? Non è scontato. Nel 2012 Ottaviani ha iniziato un percorso di cambiamento del capoluogo, partendo dalle primarie. In questo modo ha coinvolto tutti. Lui intende proseguire lungo questa linea, quella delle primarie. Il problema però è che ora è anche coordinatore provinciale della Lega e, in questa veste, dovrà confrontarsi con gli alleati. I quali potrebbero obiettare sul doppio ruolo: sindaco e coordinatore della Lega. Come se ne esce?

Se ci fossero elezioni politiche anticipate, il problema si risolverebbe automaticamente. Nel caso di candidatura di Ottaviani alla Camera è chiaro che per le comunali di Frosinone non sarebbe più soltanto il sindaco a scegliere. Se invece Ottaviani dovesse non essere candidato alla Camera, a quel punto si concentrerebbe esclusivamente sul capoluogo, anche se non può candidarsi al terzo mandato da sindaco.

In quel caso giocherebbe da “libero”, privo di schemi e difficilmente il centrodestra potrebbe non fare i conti con lui. Perciò tutti attendono di provare a capire quello che succederà.

E quella degli alleati

Antonio Scaccia, Carlo Gagliardi, Gianfranco Pizzutelli e Nicola Ottaviani

I possibili candidati a sindaco non mancano. Quelli più vicini a Ottaviani sono sicuramente Riccardo Mastrangeli, Adriano Piacentini, Danilo Magliocchetti, Massimiliano Tagliaferri. Probabilmente anche Fabio Tagliaferri, che però non “lega” moltissimo con gli altri. Tutti questi sono favorevoli alle primarie.

L’ex vicesindaco Antonio Scaccia, invece, si è allontanato da Ottaviani. Come Carlo Gagliardi. Il centrodestra potrebbe non procedere unito, ma la preoccupazione principale di Ottaviani è quella di continuare con il metodo delle primarie. Per tenere un gruppo forte e unito di fedelissimi, indipendentemente da quello che succederà.