Carbonara, gol e banzai: il “samurai” Riku porta Frosinone in Giappone

L’AMB ha ingaggiato il giovane Mimura, talento del Sol Levante. La storia di un ragazzo che ha lasciato la sua terra per sfondare in Italia e conquistare la Nazionale. Il pivot è sbarcato carico di entusiasmo dopo aver sostenuto a luglio 2 provini

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

La “grande bellezza” dell’Italia lo ha già stregato come anche la carbonara di cui è ghiotto. Grazie ad alcuni video ha imparato ad ammirare Maradona anche se il suo vero grande idolo è il campione di futsal Kaoru Morioka. E’ sbarcato dal Giappone la nuova “stella” dell’AMB Frosinone: Riku Mimura, 22 anni, pivot di movimento, una storia tutta raccontare e l’entusiasmo di chi vuole diventare protagonista in una terra lontana.

La squadra ciociara, che parteciperà per il secondo anno consecutivo al campionato di Serie B di Calcio a 5, ha puntato forte sul talento giapponese, proveniente dalla regione del Kobe, famosa per il porto e la carne di manzo. In patria ha giocato in A2, a Frosinone vuole contribuire alle fortune dell’AMB, mettersi in mostra in un calcio a 5 molto competitivo e conquistare la Nazionale del Sol Levante.

Due provini e l’ingaggio

Il gruppo dell’AMB Frosinone

Riku è arrivato in Italia grazie ad Akira Yoshida, un connazionale che per tanti anni ha militato nella Serie A italiana ed ora scopre talenti del futsal giapponese.

Yoshida tra l’altro è una vecchia conoscenza della Ciociaria in quanto ha giocato all’Atletico Ferentino. Dopo aver effettuato 2 provini a luglio, Mimura ha convinto l’AMB Frosinone. La società ciociara del presidente Fabrizio Santoro è pronto a scommettere sulle qualità del ragazzo.

Il campioncino giapponese da qualche giorno si è trasferito in Italia e vive ad Alatri in un appartamento messo a disposizione dalla società, coccolato da tutti ed in particolare dal dirigente Andrea Lemma che sta diventando una sorta di secondo padre.

Dalle partite a scuola a Frosinone

Riku Mimura

Non parla ancora italiano ma Riku Mimura riesce a farsi capire usando il traduttore. Racconta la sua storia e svela le ambizioni che lo animano.

“Ho iniziato a giocare a calcio a 5 a 15 anni a scuola – ha rivelato – Ho scelto il calcio a 5 invece di quello ad 11 perché ho più possibilità di giocare la palla. Poi nel calcio a 5 c’è più giro-palla e intensità che a me piace molto. Nel calcio a 11 siamo tanti e la prendi meno. I miei migliori colpi sono lo stop spalle alla porta e la velocità nel girarmi”.

Frosinone è una tappa importante della sua carriera. Può rappresentare una sorta di trampolino di lancio per conquistare la Nazionale, il suo grande sogno. “Da quello che ho potuto capire in Italia si gioca con più grinta, si marca di più. In Giappone puoi muoverti con maggiore libertà. Sono qui a Frosinone per affermarmi come giocatore di futsal in Italia e per conquistare la Nazionale giapponese”.

In Giappone già si parla di Frosinone

L’AMB Frosinone in campo

E’ da pochi giorni in Italia ma Riku Mimura è già innamorato del Bel Paese. “L’Italia è bellissima e mi sto trovando benissimo – sostiene il pivot – Il cibo è fantastico, soprattutto la carbonara. Ho difficoltà nella lingua ma sto studiando tantissimo per imparare presto. l’italiano”.

Il suo idolo è Kaoru Morioka, campione nato in Perù e naturalizzato giapponese ma ammira anche Maradona. “Nel calcio ad 11 ho conosciuto tramite immagini tv il grande giocatore argentino del Napoli”, ha continuato Mimura.

Ha confessato che in Giappone sono molto esigenti. “Si lavora e si gioca, è dura – ha aggiunto – Qui invece ho notato che c’è maggiore pazienza. Mi hanno chiesto tanti gol, mi impegnerò al massimo per ripagare la fiducia di società, mister e compagni che mi hanno accolto calorosamente. Non vedo l’ora d’iniziare”.

Per l’AMB Frosinone e la Ciociaria un po’ di pubblicità che non guasta mai. Insomma l’immagine ne guadagnerà. “In Giappone già si parla della AMB Frosinone”, ha ammesso Mimura.

L’esordio a Napoli

Il portiere Maggi

L’AMB Frosinone è stata inserita nel girone F. Il campionato scatterà il 1 ottobre e i ciociari esordiranno a Napoli sul campo del Barrese. Per Mimura sarà il battesimo col calcio a 5 italiano.

La settimana seguente debutto interno contro il Sulmona Futsal. La truppa si radunerà al palazzetto di Tecchiena di Alatri il 24 agosto. Poi il 26 partenza per il ritiro a Trevi nel Lazio e domenica 28 prima amichevole alle 17.30 sempre al palazzetto di Tecchiena di Alatri contro la Lazio.

Obiettivo stagionale per i ragazzi guidati dall’allenatore-giocatore Filippo Cellitti è la salvezza ma col “piccolo samurai” Mimura si può sognare