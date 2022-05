Caso-Grosso? Stirpe lo ha confermato ma continua il pressing del Parma

Il tecnico, sotto contratto con il Frosinone, è inseguito dal club emiliano che deve sostituire Beppe Iachini. Nell’ultima conferenza stampa il presidente giallazzurro non ha avuto dubbi: “L’allenatore non è in discussione”.

Caso-Grosso al Frosinone? No, stando alle parole del presidente Maurizio Stirpe. Ma a Parma insistono: il tecnico è in cima alla lista della società per sostituire Beppe Iachini, esonerato nei giorni scorsi. E poi a far pensare c’è il silenzio dell’allenatore dal quale finora non sono arrivati segnali. E’ noto che nel calcio se si vuole far sapere qualcosa ci sono mille modi.

A questo punto diventa cruciale la conferenza stampa di Guido Angelozzi in programma lunedì mattina nella sala stampa dello stadio “Stirpe”. Il direttore dell’area tecnica, pur concedendo interviste ad alcuni media, non ha più parlato del Frosinone e quindi di Fabio Grosso. Spetterà a lui fare chiarezza se ce ne sarà bisogno,

La conferma di Stirpe

Il presidente è stato molto netto durante la conferenza stampa. Sollecitato dai cronisti non ha avuto dubbi: “Il tecnico è sotto contratto, nessuno mette in dubbio la sua conferma – ha puntualizzato il patron – Grosso non è discussione perché sarei in contraddizione con tutto quello che è stato detto. Sono soddisfatto del lavoro svolto”.

Stirpe ha argomentato la sua posizione: “La società ha dato a Grosso un obiettivo: farci rinnamorare del calcio perché nel passato anche quando vincevo avevo dei dubbi forti sugli investimenti che si facevano – ha aggiunto il presidente giallazzurro – Poi gli è stato detto: noi andremo a fare un processo di rinnovamento, se te la senti devi assecondarlo”. Insomma per il presidente e quindi la società il tecnico della prossima stagione sarà di nuovo Fabio Grosso con il quale tra l’altro sarebbe stato buttato giù un programma di massima per il precampionato (preraduno e primo allenamento già il 25 giugno?).

Il pressing del Parma, i rapporti con Ribalta

Fabio Grosso è uno dei tecnici che la società gialloblu ha individuato per ripartire dopo la deludente stagione vissuta tra Enzo Maresca e Beppe Iachini. Anche nell’edizione odierna della Gazzetta di Parma, tra i più importanti quotidiani locali italiani e giornale storico della città ducale, si scrive di Grosso a pagina 26 con tanto di foto.

L’allenatore del Frosinone è in una short-list formata anche da Pippo Inzaghi. Piacciono pure Fabio Caserta e Paolo Zanetti (si sarebbe però defilato). Più sfumati appaiono Leonardo Semplici e Luca D’Angelo. Il profilo disegnato dalla società è quello di un allenatore giovane ma che conosca la categoria e sappia coniugare gioco e risultato. Grosso ha avuto esperienze in Serie B a Bari e Verona oltre alla stagione e mezza al Frosinone. In Ciociaria ha dimostrato che le sue squadre giocano bene. I suoi risultati però sono stati altalenanti.

E poi c’è un particolare non da poco: il direttore tecnico Javier Ribalta è in ottimi rapporti con Grosso. Hanno lavorato insieme alla Juve dal 2013 al 2017 quando l’allenatore è stato il vice e poi l’allenatore della Primavera bianconera.

Tra i 2 c’è grande stima, rapporti consolidati. A quanto pare è Ribalta a caldeggiare il nome di Grosso. Un altro dettaglio: Stefano Morrone, il vice di Grosso, è stato una bandiera del Parma, fa parte della Top 11 del secolo, ha anche iniziato ad allenare in gialloblu e vive nel capoluogo emiliano.

Mercato, primi movimenti ed indiscrezioni

Il difensore Szyminski verso la conferma

Dopo gli addii di Gatti, Zerbin, Cicerelli, Ravaglia, Brighenti e molto probabilmente di Charpentier, Zampano e Barisic, la società dovrà lavorare per puntellare la rosa (la difesa è il reparto più scoperto). Inoltre ci sono i rinnovi di Rohden, Szyminski e Minelli da perfezionare. E poi ci saranno i rientri dai prestiti di una quindicina giocatori che andranno sistemati.

Insomma un mercato (via venerdì 1 luglio, ultimo giovedì 1 settembre; dal 2 al 31 gennaio la finestra invernale) che si preannuncia intenso. Intanto non mancano le voci. Per la difesa il Frosinone ha seguito il centrale Pellacani, classe 1998, 31 presenze e 5 reti con la Virtus Verona.

Potrebbe essere un’operazione alla Gatti. Il giocatore interessa anche all’Ascoli. De Vito, diesse dell’Avellino, si è fatto sotto per Maestrelli e Selvini, gioiellini della Primavera ad un passo dalla finale playoff. Anche in questo caso sarà esaustiva la conferenza di Angelozzi.