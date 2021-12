C’è chi sbaglia e c’è chi paga

Senza ricevuta di Ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Aumenta la tariffa dei rifiuti. Ed è troppo comodo dire che 'Lo prevede la Legge'

L’anno nuovo ci porta l’aumento delle tariffe dei rifiuti. Sarebbe troppo comodo dire “Lo prevede la legge”. Anche se è vero: la norma dice che tutti i costi vanno messi in bolletta. Rischia però di essere un alibi.

Intanto, chiariamoci: la legge è fatta bene. Stabilisce che tutti i costi debbano finire in bolletta. Finiscono sulle spalle dei cittadini perché in questo modo imparano a ridurre il più possibile l’immondizia che producono. E dovrebbero pretendere che politici dai quali si fanno amministrare siano costretti a fare la differenziata: perché così vanno meno cose in discarica e si recuperano materie prime. Lo spirito della legge è quello di fare le cose per bene in modo da risparmiare sui costi.

(Foto: Imagoeconomica / Livio Anticoli)

Allora perché è un alibi? Nella lettera mandata in queste ore dalla società pubblica Saf ai sindaci della provincia di Frosinone per comunicare l’aumento, si spiega che è aumentata la tariffa chiesta da Acea per bruciare gli scarti nel termovalorizzatore di San Vittore; ci sono i costi dei camion che ogni giorno trasportano i rifiuti a Viterbo perché in provincia di Frosinone non c’è più una discarica.

Ecco. È proprio per questo che rischia di essere un alibi. Se avessimo avuto una discarica sul territorio, non avremmo pagato quei camion; e se avessimo applicato il riciclo totale (oggi possibile con l’economia circolare) nemmeno ci sarebbe bisogno di una discarica; nemmeno avremmo pagato il termovalorizzatore se avessimo imposto a San Vittore che una delle linee di lavorazione doveva essere gratis perché noi ci siamo presi lo scomodo dell’intero impianto, dove la roba che bruciano è quasi tutta di Roma. Ed una linea gratis per noi sarebbe stata il giusto ristoro.

Ecco perché rischia di essere un alibi. Perché alla base di tutto ci sono scelte. Che non sono state fatte. O si sono rivelate sbagliate. E noi paghiamo.

Senza Ricevuta di Ritorno.