C’eravamo tanto odiati. E ora ci odiamo anche di più

I pessimi rapporti tra gli ex di Forza Italia condizionano le alleanze nel centrodestra. Tra Nicola Ottaviani, Antonello Iannarilli, Pasquale Ciacciarelli e Mario Abbruzzese resta impossibile trovare un’intesa. Il “rancore” pesa tantissimo anche se ora sono chi nella Lega e chi in Fratelli d’Italia.

Dopo il ciclone Tangentopli si disse, a ragione, che i democristiani continuavano a “comandare” anche se dispersi o divisi. Ed era vero: alcuni in Forza Italia, altri nel Patto Segni, altri ancora nel Ccd e nell’Udc. Per non parlare di quelli che, attraverso il Ppi prima e la Margherita dopo, arrivarono a fondare il Pd insieme agli ex del Pci, transitati prima nel Pds, poi nei Ds e quindi nel Pd.

Per Forza Italia il discorso il diverso. Intanto perché Forza Italia c’è ancora, pur se passata da oltre il 30% al 7%. In secondo luogo ad andarsene sono andati tanti esponenti, che hanno sì trovato “casa” altrove, ma quasi mai sono riusciti a determinare la linea politica del loro nuovo Partito.

Abbruzzese con Ottaviani

Ma soprattutto gli ex di Forza Italia si odiano (politicamente) ora come allora. Ecco perché è complicato raggiungere delle intese, perfino a livello locale.

Nicola Ottaviani, sindaco di Frosinone, è adesso coordinatore provinciale della Lega. E’ stato in Forza Italia per decenni. Insieme a Mario Abbruzzese e al consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli, anche lui nel Carroccio. Però è chiaro a tutti che Ciacciarelli e lo stesso Abbruzzese non riconosceranno mai ad Ottaviani il ruolo di federatore o di pacificatore, perché in Forza Italia tra loro si sono “scannati”. Politicamente sempre.

Ma ci sono tanti altri fronti destinati a fallire sul nascere. Antonello Iannarilli è stato il primo Coordinatore provinciale di Forza Italia, tra i fondatori del Partito. Insieme a Riccardo Mastrangeli, il primo deputato “azzurro” del territorio. Antonello Iannarilli, insieme ad Alessia Savo, ha fatto la “guerra” (ricambiato) a Mario Abbruzzese e Pasquale Ciacciarelli. In misura minore anche a Nicola Ottaviani.

Tajani, Abbruzzese, Pallone

Oggi Iannarilli è un dirigente di Fratelli d’Italia e aspira ad una candidatura alle Regionali. In qualunque tipo di contesto dove dovesse confrontarsi con Ottaviani, Ciacciarelli e Abbruzzese, lui sarebbe dall’altra parte. Il discorso in maniera diversa riguarda tanti big ex azzurri che ora sono accasati altrove. Unica eccezione Alfredo Pallone, che pur avvicinandosi a Fratelli d’Italia, è rimasto fuori dall’agone politico. Ma per il resto, ad ogni livello (dal Comunale al Provinciale) gli ex di Forza Italia continuano ad “odiarsi” e si “odiano” ancora.

Difficile trovare soluzioni condivise per una qualunque candidatura a sindaco.