Cercasi il nuovo Gatti, il Frosinone punta di nuovo su un mercato creativo

Nel club giallazzurro le grandi manovre sono iniziate. Nella prima fase della campagna acquisti-cessioni la dirigenza dovrebbe orientarsi su una serie di giovani di belle speranze provenienti dalla Serie C o dall’estero

Cercasi il nuovo Gatti. Ma anche il nuovo Zerbin, il nuovo Boloca ed il nuovo Charpentier. Cercasi giovani di belle speranze, a buon prezzo, magari scovati nei campionati inferiori, da valorizzare e poi se si è fortunati da cedere al miglior offerente. Com’è successo appunto con i vari Gatti e Zerbin, esplosi a Frosinone e convocati già in Nazionale.

Il mercato del club giallazzurro, almeno nella prima fase, dovrebbe ricalcare il clichet della stagione scorsa, quando il direttore Guido Angelozzi si orientò soprattutto su una serie di giovani. E non è un caso che proprio Gatti sia stato il primo acquisto dello scorso mercato estivo. I primi nomi già circolano e sono quasi tutti ragazzi che si sono messi in luce in Serie C o nei campionati esteri.

Tanti giovani sul taccuino

Thomas Battistella

Gli uomini-mercato del Frosinone hanno seguito diversi ragazzi che si sono messi in luce in vari campionati. Tra questi Thomas Battistella, centrocampista col vizio del gol, in prestito alla Carrarese dall’Udinese.

Friulano di Pordenone, ha 20 anni e in 34 gare in Serie C ha siglato 7 reti e confezionato 1 assist. E’ stato allenato da Totò Di Natale che ha iniziato la carriera di tecnico nelle giovanili dello Spezia quando c’era Angelozzi. Battistella è stato senza dubbio uno dei migliori under della C. Interessa molto anche al Modena, neo promosso tra i cadetti.

Nella lista della spesa c’è poi il difensore centrale Marco Bellich, 23 anni, 31 presenze ed 1 gol con la Lucchese. Piemontese di Novara, dove ha iniziato a giocare, un’esperienza alla Primavera del Genoa prima di approdare alla Lucchese. Piace anche al Cittadella ed al Crotone.

Nel mirino poi anche altri 2 centrali: Filippo Pellacani, 31 partite e 5 gol nella Virtus Verona e Zan Zuzek, sloveno della Fc Koper (27 presenze e 1 rete), 25 anni. Quest’ultimo comunque è corteggiato dalla Spal (sarebbe in pole), dal Perugia e dal Parma.

Davide Merola

Sempre in Serie C gli osservatori di Angelozzi avrebbero messo gli occhi su 2 giocatori del Foggia di Zeman: il portiere Giacomo Volpe, 26 anni, in scadenza di contratto, ex giovanili della Juve; e l’attaccante esterno di proprietà dell’Empoli Davide Merola, 22 anni, 9 gol e 4 assist in 27 partite, nazionale under 19 e sondato pure dal Benevento.

Sotto osservazione inoltre un giovanissimo: Ante Crnak, 18 anni, croato, esterno offensivo mancino dello Slaven Belupo, lo stesso club dove è stato prelevato Lulic. Se son rose fioriranno.

Boloca uomo-mercato, Parzyszek verso il Lodz

Daniel Boloca

Anche il mercato in uscita si preannuncia effervescente. Diversi situazioni in ballo come i 15 rientri dai prestiti o quei giocatori che nella stagione scorsa hanno trovato poco spazio. Ma a tenere banco potrebbe essere Daniel Boloca, il centrocampista scoperto da Angelozzi nei dilettanti del Fossano e finito nel giro della Nazionale rumena.

Il giocatore, tra i protagonisti dell’ultimo campionato, è cresciuto in maniera esponenziale e preso ad esempio da Guido Angelozzi. Boloca potrebbe effettuare il gran salto in Serie A: interessa al Torino, al Sassuolo, alla Sampdoria ed all’Udinese. Il club emiliano spera di sfruttare i buoni rapporti con l’ex Angelozzi, ma anche i granata fanno sul serio. La valutazione? Gatti è stato ceduto per 10 milioni (bonus compresi). Boloca potrebbe costare almeno la metà. Chissà.

Piotr Parzyszek

Il centravanti polacco Parzyszek invece non verrà riscattato dal Pogon ma potrebbe restare in patria. Lo ha cercato il Widzew Lodz, tornato nella massima serie dopo 7 anni. Parzyszek rescinderebbe il contratto in scadenza con il Frosinone nel 2023 e s’accaserebbe al Lodz.

Infine il difensore Maestrelli e l’attaccante Selvini, “gioiellini” della Primavera promossa, sono stati richiesti dall’Avellino per un prestito.