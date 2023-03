Champion Training “cannibale”, ora il sogno sono gli Europei e i Mondiali

La palestra di Sora ha sbancato anche il Trofeo Italia MSP di Termoli dopo aver brillato ai campionati italiani ed in Coppa Italia. L’obiettivo del maestro Iafrate è la ribalta internazionale: “Ci stiamo preparando ai prossimi appuntamenti e sono certo che nei prossimi mesi ne vedremo delle belle”

Alessandro Salines Lo sport come passione

Il maestro Alessandro Iafrate ha un grande sogno. Quello di portare i suoi allievi sul podio degli Europei e dei Mondiali. E di conseguenza lanciare il nome di Sora e della Champion Training nel panorama internazionale delle arti marziali. D’altronde i risultati e soprattutto le prestazioni incoraggiano a pensare che anche i sogni possono diventare realtà. Infatti dopo le 15 medaglie ai campionati tricolori di Roma e i 9 titoli in Coppa Italia, gli atleti della palestra sorana hanno sbancato il 19° Trofeo Italia MSP Kung Fu e Sanda che si è disputato a Termoli.

Un evento nazionale della federazione MSP a cui hanno partecipato scuole da tutta Italia, soprattutto del centro sud. Gare che avvicinano con fiducia agli appuntamenti più importanti come appunto gli Europei di sanda ed i Mondiali light.

L’orgoglio del maestro

Alessandro Iafrate

I risultati e la crescita esponenziale degli allievi della Champion Training sono sorprendenti. Stanno stupendo tutti a partire dal maestro Iafrate. Ma evidentemente il lavoro, la passione e la competenza dello staff tecnico hanno pagato moneta sonante. “Sono molto felice, i miei ragazzi sono stati fantastici – ha rivelato Iafrate – Si sono ritrovati a combattere contro avversari sconosciuti e davvero forti. Ma hanno lottato fino alla fine in ogni round, dando il meglio di loro e facendo vedere chi sono”.

Il maestro esalta lo spirito di sacrificio che il suo team mette ogni giorno mette in palestra. “Se siamo arrivati secondi come miglior scuola del torneo, il merito è tutto loro per l’impegno e la dedizione profuse in questo sport ad ogni allenamento – ha aggiunto Iafrate – Per alcuni di loro era la prima esperienza in gara e hanno vinto. Stiamo crescendo e formando nuovi campioni che presto porteremo in competizione. Ci stiamo preparando per gli Europei di Sanda e i Mondiali di Light e sono certo che nei prossimi mesi ne vedremo delle belle”.

Un test probante

Il Trofeo Italia è stato un esame importante per i portacolori della Champion Training. Il maestro infatti ha voluto mettere alla prova i suoi allievi con avversari di un’altra federazione rispetto all’UIKT di cui fa parte la scuola di Sora. Insomma non quelli ai quali sono abituati, ma altri totalmente nuovi, mai incontrati. Un torneo a detta di tutti davvero difficile soprattutto per la presenza di atleti napoletani e pugliesi, noti per le loro grandi capacità atletiche e combattive.

Quindici gli atleti in gara e ancora una volta la Champion Training si è confermata leader del torneo. Conquistati 11 primi posti e 4 secondi (ma solo perché si sono trovati a combattere in finale con i loro stessi compagni di squadra). Vinto anche il premio come seconda miglior scuola del torneo. Un riconoscimento che viene dato in base al punteggio di tutti gli atleti in lizza. I primi hanno un punteggio, i secondi un altro e così via. E così ha prevalso la scuola organizzatrice del torneo che ne ha portati in gara oltre 70. Arrivare sulla piazza d’onore con soli 15 partecipanti rappresenta una grande soddisfazione.

I vincitori del torneo

Alessandro Iafrate – Sanda – 65 Kg 1° classificato; Nicolò Vona – Sanda – 80 Kg 1°; Simone Terrinoni – Sanda Light – 90 Kg 1°; Luca Paniccia – Sanda – 90 Kg 2°; Manuel Mezzone – Sanda Light – 80 Kg 1°; Stefano Bianchi – Sanda Light – 70 Kg 2°; Francesco Cristini – Sanda Light -65 Kg 1°; Gabriele Cristini – Sanda Light – 60 Kg 1°; Federico Villa – Sanda Light – 60 Kg 2°; Cristian Lupo – Sanda Light -60 Kg 1°; Samuele Spinelli – Sanda Light Categoria – 55 Kg 1°; Sofia Prisco – Sanda Light – 48 Kg 1°; Noemi Terrinoni – Sanda Light -43 Kg 1°; Davide Boi – Sanda Light – 43 Kg 1°; Andrea Di Pede – Sanda Light – 43 Kg 2°.