Check-up dopo la sosta: come stanno le “magnifiche otto”?

Nel week-end riparte il campionato con la prima delle 6 giornate che chiuderanno il girone d’andata. Tutti a caccia della “lepre” Frosinone che corre alla velocità di 6 vittorie di fila. Reggina, Parma e Sudtirol le formazioni in salute. Devono cambiare passo Genoa e Brescia. In frenata Ternana, Bari e Brescia

Alessandro Salines Lo sport come passione

Allacciatevi le cinture il Serie B(oeing) 2022-23 è pronto al nuovo decollo dopo 2 settimane nell’hangar per mettere punto i motori in vista del volo di fine anno. Sei giornate mozzafiato prima della pausa invernale. Si inizia sabato con gli anticipi Parma-Modena e Pisa-Ternana. Il mood della ripartenza potrebbe essere: “tutti a caccia del Frosinone”. La lepre che nessuno s’aspettava e che ora bisogna rincorrere.

Dalla Reggina al Sudtirol le formazioni in zona playoff non possono farsi trovare impreparate e devono ricominciare forte per restare nei piani alti. Ma come stanno le 8 sorelle? Ecco il check-up.

Frosinone 30 punti

Fabio Grosso

STATO DI FORMA La capolista ciociara viaggia a ritmo di grandi numeri, record ed entusiasmo. Trenta punti (migliore partenza nella B a 20 squadre), 6 vittorie di fila, in casa ha sempre vinto (6 su 6) senza subire reti, migliore difesa (7 reti) e chi ne ha più ne metta. La squadra di Grosso, rispetto alle prime giornate, ha acquisito maggiore personalità e riesce ad imporsi anche nelle partite cosiddette sporche. La panchina lunga sta facendo la differenza ed anche le assenze non pesano.

CALENDARIO Pronti, via e la partitissima col Cagliari di domenica allo “Stirpe” che darà indicazioni importanti. Un’altra vittoria avrebbe il sapore di un’autentica prova di forza. Poi doppia trasferta contro il Sudtirol e la Reggina (uno scontro diretto). Dopodiché sfida in casa col Pisa e big-match a Marassi col Genoa. Chiusura del girone d’andata allo “Stirpe” con la Ternana. Insomma un percorso tutt’altro che facile.

Marcus Rohden

L’UOMO IN PIU’ Lo svedese Rohden ha deciso l’ultima partita interna col Perugia. Al di là di questo, è uno degli elementi chiave per tecnica e tattica dello scacchiere di Grosso. Vive un ottimo momento tanto da tornare in Nazionale dopo 4 anni dove ha pure segnato col Messico.

Reggina 25 punti

Pippo Inzaghi

STATO DI FORMA Finora è stata l’unica a tenere il passo del Frosinone, restando a -5. Ha vinto le ultime 2 gare, battendo Genoa e Venezia. La squadra di Inzaghi non è più una rivelazione: vanta il miglior attacco (24 gol segnati) ed una difesa tra le più solide. E poi c’è l’entusiasmo della piazza che potrebbe spostare gli equilibri.

CALENDARIO La Reggina ripartirà dal Benevento (Inzaghi-Cannavaro, campioni del mondo contro). Poi Brescia, lo scontro diretto col Frosinone, trasferta a Como, match interno col Bari e trasferta ad Ascoli.

L’UOMO IN PIU’ L’ex canarino Canotto è andato in gol nelle ultime 2 gare e si sta rivelando un attaccante prezioso sia dall’inizio che in corsa. Segna e fa segnare. E con Inzaghi, ex bomber di razza, può crescere ancora.

Genoa 23 punti

Il bomber Massimo Coda

STATO DI FORMA Non vince da 3 gare (2 pareggi e 1 ko) e soprattutto in casa finora ha stentato (1 vittoria in 6 gare). La formazione rossoblu ha così perso terreno (-7) sul Frosinone. Serve una sterzata: Blessin ha dato una quadratura ma non basta considerando l’organico di primissimo piano.

CALENDARIO Il Genoa domenica sarà impegnato a Perugia. In trasferta ha il miglior score (15 punti) della Serie B e quindi ci sono tutte le premesse per ripartire. Dopodiché doppio turno interno con Cittadella e Sudtirol. Match ad Ascoli e poi lo scontro diretto col Frosinone da non sbagliare. Una sorta di bivio. Ultima d’andata a Bari per una fine d’anno ad alta tensione.

L’UOMO IN PIU’ Non può che essere il bomber Coda, capocannoniere degli ultimi 2 campionati. L’attaccante (6 reti finora) non è ai livelli delle passate stagioni ma il Genoa non può che aggrapparsi a lui.

Parma 22 punti

Gigi Buffon

STATO DI FORMA Con 3 vittorie nelle ultime 5 gare gli emiliani si sono rilanciati in chiave promozione diretta, adesso a -3. Malgrado le assenze la squadra di Pecchia gioca un calcio d’attacco e la mossa di Vasquez play basso sta pagando.

CALENDARIO La ripartenza non sarà facile: nell’anticipo di sabato i ducali affronteranno il Modena in un derby mai scontato. La settimana seguente trasferta a Cagliari, gara casalinga col Benevento, poi Brescia, Spal al “Tardini” e finale di girone a Venezia. Un calendario non semplice ma neppure proibitivo.

L’UOMO IN PIU’ Rientrerà tra i pali a gennaio ma Gigi Buffon e sempre Gigi Buffon. In campo come nello spogliatoio. Ed in una squadra come il Parma un leader è fondamentale.

Ternana 22 punti

Cristiano Lucarelli

LO STATO DI FORMA Gli umbri sono in frenata dopo un filotto di 5 vittorie di fila. Nelle ultime 4 hanno racimolato appena 3 punti ma sono rimasti in scia. Il problema oggi è il gol: la Ternana non segna da 3 turni. Lucarelli dovrà trovare le giuste soluzioni, valorizzando un organico forte. Il rientro di Falletti potrà tornare utile.

CALENDARIO La Ternana tornerà in campo con 2 trasferte di fila a Pisa e Venezia. Poi gara interna col Cagliari, viaggio a Bolzano per affrontare il Sudtirol e di nuovo al “Liberati” col Como. Al giro di boa il big-match a Frosinone.

L’UOMO IN PIU’ L’attaccante esterno Partipilo è sempre stato per Lucarelli un giocatore molto importante. Ed ora alla ripresa la Ternana spera nelle sue giocate per tornare a conquistare punti pesanti.

Bari 21 punti

Bellomo ed Antenucci del Bari (Foto © Mario Salati / Alessioporcu.it

STATO DI FORMA Dopo un grande avvio, i pugliesi non vincono da 5 partite e sono scivolati al sesto posto. E alla ripresa non avranno il capocannoniere Cheddira impegnato ai Mondiali col Marocco. Insomma il tecnico Mignani dovrà inventarsi qualcosa. La tifoseria numerosa e calda potrà dare una grossa mano.

CALENDARIO Maiello e compagni riprenderanno il torneo a Como. Il 4 dicembre ospiteranno il Pisa, poi saliranno a Cittadella e il Modena al San Nicola. Il girone d’andata si chiuderà con 2 partite durissime: Reggina in Calabria e Genoa tra le mura amiche.

L’UOMO IN PIU’ Senza Cheddira, Mignani deve affidarsi al mestiere infinito di Antenucci. A 38 anni il bomber non ha perso il vizio del gol (5 in 12 gare) e deve caricarsi sulle spalle la squadra.

Brescia 20 punti

Il bomber Ayè sotto porta (Foto New Reporter © www.giornaledibrescia.it)

STATO DI FORMA La squadra lombarda vive un periodo complicato sia dentro che fuori dal campo. I ragazzi Clotet non vincono da 7 gare (5 pareggi e 2 sconfitte) e la società è in subbuglio per le vicissitudini del presidente Massimo Cellino. Malgrado tutto però la classifica resta accettabile con 20 punti. E da questo deve ripartire Clotet che dovrà soprattutto fare quadrato in attesa di tempi migliori. Mancherà il difensore Karacic ai Mondiali con l’Australia.

CALENDARIO Il ritorno sarà con la Spal al “Rigamonti”. Dopodiché la Reggina ancora in casa. Trasferta a Cosenza, sfida interna col Parma, gara a Pisa ed ultima d’andata col Palermo tra le mura amiche. Calendario difficile ma non impossibile.

L’UOMO IN PIU’ Per tornare alla vittoria e ritrovare quindi un po’ di serenità servono i gol degli attaccanti. E quindi nel Brescia di Ayè, a segno nell’ultima giornata ed 4 reti all’attivo. Se la punta francese tornerà ad essere mortifera come in passato, allora le rondinelle potranno spiccare il volo.

Sudtirol 20 punti

Pierpaolo Bisoli, tecnico del Sudtirol

STATO DI FORMA La matricola altoatesina è in serie utile da 10 turni (5 vittorie ed altrettanti pareggi). Dopo le 3 sconfitte di fila in avvio e la cura-Bisoli il Sudtirol ha iniziato a marciare a ritmi serrati raggiungendo la zona playoff. L’ambiente è carico però non mette pressioni. L’obiettivo d’altronde è la salvezza.

CALENDARIO Sarà un ritorno in campo molto difficile per il Sudtirol che affronterà in casa Ascoli e Frosinone e poi in trasferta il Genoa. Un trittico che saggerà il valore della squadra di Bisoli. Ternana, Cittadella e Modena le altre avversarie fino al giro di boa.

L’UOMO IN PIU’ Il giovane trequartista Nicolussi Caviglia si sta rivelando una pedina molto importante tanto da essere scelto nella Top 11 della Serie B riservata ai migliori giovani del campionato.