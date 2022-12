Chiusura col botto, il Frosinone ne fa 3 alla Ternana

Al 'Benito Stirpe-Psc Arena' una prova maestosa della squadra di Grosso che passa all'incasso dei tre punti grazie alle reti di Mulattieri, Insigne e Garritano

Giovanni Lanzi Se lo chiamano 'Il Maestro' non è un caso

FROSINONE-TERNANA 3-0 – IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Kalaj (22’ st Szyminski), Ravanelli, Frabotta; Rohden, Boloca, Lulic (30’ st Oliveri); Insigne (42’ st Bocic), Mulattieri (30’ st Moro), Caso (22’ st Garritano).

A disposizione: Loria, Oyono, Lucioni, Ciervo, Cotali, Monterisi, Borrelli.

Allenatore: Grosso.

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Diakité, Sorensen, Mantovani, Martella; Proietti (38’ st Agazzi), Palumbo; Partipilo, Coulibaly, Falletti (29’ st Raul Moro); Favilli.

A disposizione: Krapikas, Capanni, Paghera, Ghiringhelli, Defendi, Bogdan, Cassata, Celli, Pettinari, Corrado.

Allenatore: Andreazzoli.

Arbitro: signora Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno; assistenti sig.re Francesca Di Monte di Chieti e Tiziana Trasciatti di Foligno; Quarto Uomo signor Daniele Doveri di Roma1; Var signor Luigi Nasca di Bari, Avar Emanuele Prenna di Molfetta (Ba).

Marcatore: 38’ pt Mulattieri (F), 9’ st Insigne (F), 28’ st Garritano (F).

Note: spettatori totali: 13.431; abbonati: 2.929; biglietti: 10.502 (di cui 1.021 ospiti); totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 108.750,31; angoli: 5-2 per il Frosinone; ammoniti: 12’ pt Proietti (T), 21’ pt Diakité (T), 25’ pt Boloca (F), 41’ pt Sampirisi; recuperi: 1’ pt; 4’ st.

Serata magica per il Frosinone: i giallazzurri con una prova imperiosa cancellano gli ultimi due pari casalinghi e il ko immeritato col Genoa. Strapazzano la Ternana (3-0) e riportano a +3 il distacco sulla Reggina, in attesa di Bari-Genoa. Chiudono il girone d’andata a 39 punti, record del Club nelle stagioni di serie B. (Leggi qui la presentazione: Frosinone, 3 punti nel “boxing day” per chiudere l’andata col botto)

Nella serata magica del ‘boxing day’ all’italiana, la squadra di Grosso vince grazie a tre ‘perle’ firmate da Mulattieri (nel primo tempo), Insigne e Garritano (entrambe nella ripresa). Punteggio che avrebbe potuto assumere contorni tennistici con un pizzico di fortuna in più per i giallazzurri, comunque devastanti per gioco e carattere. Al termine tutta la squadra prima sotto la Nord e poi a ricevere il tributo di tutto lo stadio dai tifosi impazziti di gioia.

FROSINONE-TERNANA BATTAGLIA DI SCHEMI

La formazione

Nel Frosinone 4 novità rispetto alla gara del ‘Ferraris’. Davanti a Turati c’è l’esordio al centro della difesa di Kalaj (2 presenze la scorsa stagione, 8’ in casa col Cosenza e 71’ a Lecce) che agisce in coppia con Ravanelli. Cambia anche l’interprete sulla corsia bassa di sinistra, dove Frabotta rileva Cotali colpito da una sindrome influenzale in settimana ma che va comunque in panchina. Chiude il pacchetto di difensori Sampirisi che tiene la posizione sulla corsia di destra. In mezzo al campo Boloca è il play al posto dell’infortunato Mazzitelli, la novità è rappresentata dall’ingresso dal 1’ di Lulic con la conferma di Rohden da mezzo destro. Infine in attacco Mulattieri è sempre il terminale centrale, a destra c’è Insigne e a sinistra l’ultima novità, il ritorno di Caso dal 1’. Out sempre Kone, Lucioni va comunque in panchina.

Andreazzoli schiera la Ternana con un 4-2-3-1. Davanti all’alatrense Anthony Iannarilli, la coppia centrale è composta da Sorensen e Mantovani, Diakité sulla corsia bassa di destra e Martella al rientro da omologo di sinistra. In mezzo al campo Proietti rileva lo squalificato Di Tacchio e fa coppia con Palumbo, Coulibaly alle spalle di Favilli nella batteria di trequartisti completata da Favilli e Partipilo.

PIU’ FROSINONE MA POCA PRECISIONE

Frabotta ispirato da Caso

Appena 1’ di gioco e il Frosinone va dalla bandierina ma la combinazione a due dal calcio d’angolo favorisce l’uscita della difesa umbra. Un rischio se lo prende Sampirisi in appoggio su Turati che legge bene e per tempo la traiettoria e va a rilanciare sull’attacco di Favilli. Caso ispira la sovrapposizione di Frabotta sulla sinistra ma Coulibaly con qualche rischio va al contrasto e fa carambolare la sfera fuori dall’area.

La Ternana nella fase di possesso fa costantemente perno su Favilli, il Frosinone cerca lo scatto nella profondità di Mulattieri che fa tutto bene ma Caso scivola in area e l’azione dei giallazzurri sfuma. La Ternana risponde con Partipilo che parte da destra, si accentra e tira ma Kalaj fa muro e respinge di testa. La partita è subito viva. La formazione di Andreazzoli cerca la testa di Favilli, Ravanelli chiude ma non libera completamente l’area, Falletti con una girata di sinistro alza la mira.

Al 17’ magia di Insigne sotto la tribuna Est all’altezza della bandierina, pallone per Rohden che cerca Mulattieri in area a due passi da Iannarilli ma Sorensen ci mette il piede destro. Poi è Caso che dal limite vuole l’angolo alla destra di Iannarilli, c’è la deviazione in angolo di Mantovani.

IL FROSINONE ACCELERA

Il Frosinone spinge sull’acceleratore

La Ternana non sta a guardare, al 19’ azione sull’asse Palumbo-Falletti, l’argentino detta il passaggio andando a rimorchio ma Turati blocca. Ripartenza Frabotta-Caso, Diakité aggancia l’ex del Genoa ed è il secondo degli umbri dopo Proietti a finire sul taccuino degli ammoniti.

Il Frosinone spinge, Boloca in area non si fida del tiro, pallone che arriva a Frabotta che vede Iannarilli un passo fuori dalla porta, traiettoria a chiudere sul primo palo ma il portiere recupera e devia in angolo. Dall’altra parte intervento scomposto di Boloca su Partipilo lanciato sulla corsia di destra, ammonito anche il giallazzurro fresco reduce dallo stage in Nazionale. Al piazzato va Palumbo, traiettoria centrale e alta che Turati controlla.

MULATTIERI FA SALTARE IL BUNKER

La festa dopo il goal di Mulattieri

Pasticcia un po’ il Frosinone verso la mezzora, la difesa si chiude bene a riccio su Partipilo che si era intrufolato tra le maglie giallazzurre con un break in mezzo al campo. Poi palla di Frabotta a Caso, l’attaccante giallazzurro accelera ma non sfonda.

Iannarilli attento su un colpo di testa di Mulattieri servito da Lulic, l’attaccante spezzino bravo ad uscire dalla figura di Sorensen ma la zuccata non è angolata abbastanza. Poi è Frabotta ad essere troppo morbido nel controllo di Diakité su un pallone avviato a fondo campo, alla fine è Ravanelli che mette tutti d’accordo. Arriva una combinazione tutta di prima Rohden-Boloca-Caso, la puntata dell’attaccante va fuori ma era l’unica soluzione percorribile.

Al 38’ il Frosinone passa: lancio dalle retrovie di Ravanelli, pallone di Insigne per Rohden che serve in area Mulattieri, l’attaccante brucia il diretto avversario e infila sotto la traversa il gol del vantaggio. Sesto gol stagionale per lui, uguagliato il record della scorsa stagione.

La Ternana non ci sta, Falletti al limite subisce fallo da Sampirisi, punizione e ammonizione per il difensore. Partipilo sul pallone, traiettoria di un soffio a1fuori alla destra di Turati immobile. La Ternana si catapulta a testa bassa nella metà campo del Frosinone che alza la Maginot e controlla la sfuriata offensiva della squadra di Andreazzoli fino al duplice fischio del riposo dopo 1’ di recupero.

INSIGNE-MULATTIERI-INSIGNE

Mulattieri protagonista nel secondo gol

Si riparte e al 3’ la Ternana perviene al pareggio con Partipilo ma il trequartista è in evidente posizione di offside e la rete è annullata. Dall’altra parte è Mulattieri che taglia l’intero limite dell’area in posizione orizzontale ma il tocco per Caso è letto in anticipo da Mantovani. La partita torna ad essere un po’ spezzettata ma sempre molto emozionante.

Al 9’ azione da manuale del Frosinone per il raddoppio: pallone manovrato dalle retrovie, Insigne cerca Mulattieri che brucia nello scatto il diretto avversario, si allarga nello spazio creato dal compagno e appena dentro l’area lo va a cercare con un pallone servito all’altezza del dischetto del rigore, stop di destro a piattone di sinistro che batte Iannarilli nell’angoletto alla sua destra. Frosinone da manuale del calcio, il ‘Benito Stirpe’ in visibilio.

Un po’ di confusione attorno al quarto d’ora nella fase di possesso della squadra di Grosso, il Frosinone non deve incorrere nell’errore di scendere sul piano della Ternana. La Ternana cerca il pallone sistematico nell’area di rigore davanti a Turati, svetta per due volte di fila l’ottimo Kalaj. Applausi al 22’ sul cambio del centrale italo-albanese con Szyminski e di Caso con Garritano (per la prima volta dopo 18 gare partito dalla panchina).

GARRITANO DISEGNA IL 3-0

La Ternana finisce strapazzata. Perché il 3-0 del Frosinone è l’inno al calcio: Insigne se ne va a destra, si accentra, pallone per Lulic che sul secondo tocco vede con la coda dell’occhio la volata di Garritano. Che entra in area come un fulmine. Decelera e con un destro disegnato infila il pallone sotto l’incrocio dei pali opposto all’angolo di tiro. Umbri in balia delle onde, Andreazzoli impietrito.

E 4-0 sfiorato da Rohden su un pallone servito da Garritano. Dentro Moro e Oliveri per Mulattieri e Lulic al 31. La Ternana con uno scatto d’orgoglio cerca il gol della speranza con un’accelerazione di Raul Moro, pallone per Favilli che non centra la porta ma Szyminski rinvia ugualmente per la ripartenza giallazzurra. Tra il 35’ e il 36’ prima è Iannarilli a deviare una botta all’angoletto sinistro di Rohden, poi è Moro che alza di testa da 0 centimetri su l’angolo successivo di Insigne.

FROSINONE ACCADEMIA, TERNANA DI PIETRA

La Ternana pietrificata, Andreazzoli al 38’ cambia un impalpabile Proietti con Agazzi. Umbri in balìa del Frosinone. Nel giro di 1’ Iannarilli combina un pasticcio e rischia il rigore su Garritano, poi il portiere devia su un tiro di Moro liberato da Insigne che strappa applausi al 42’ sul cambio con Bocic.

Il finale è pura accademia, il Frosinone gestisce il 3-0 e al triplice fischio finale passa all’incasso: primato con 39 punti al giro di boa e calcio spettacolo.