Ci sono le elezioni, salta il Consiglio regionale

Salta il Consiglio regionale. Al di là delle forme: troppa gente impegnata per la campagna elettorale. Bloccato Barillari: non ha il Green Pass

Consiglio regionale rinviato per… elezioni. Ma non si può dire: l’opportunità ed il buon gusto impongono di dire che questa mattina la seduta del Consiglio Regionale del Lazio sia stata rinviata a causa dei ritardi accumulati da molti Consiglieri. E pure dell’assenza del Governatore Nicola Zingaretti.

Così, il presidente d’Aula Marco Vincenzi ha preso atto di ritardi e assenze, accogliendo le sollecitazioni giunte dalla minoranza ha rinviato la seduta. La realtà dei fatti è che tutti sono impegnati nella campagna elettorale per le Comunali di Roma e fino al 4 ottobre non hanno tempo per affrontare la battaglia in Consiglio.

Sospendo ma siate puntuali

Regione Lazio, l’Aula Consiliare. (Foto: Carlo Carino / Imagoeconomica)

“Ritengo di sospendere il Consiglio, convocheremo i capigruppo per fissare la nuova seduta” ha detto al microfono il presidente Vincenzi. Il tono era abbastanza seccato: gli assenti erano tanti che nemmeno c’è stata la possibilità di far iniziare i lavori. “Invito tutti, consiglieri e assessori, a essere presenti così come l’ufficio di Presidenza senza il quale non si può procedere all’avvio del Consiglio. Li invito ad avere rispetto dell’orario e serietà verso gli altri colleghi“.

In mattinata c’è stato anche l’incidente con il consigliere regionale Davide Barillari, il candidato che il Movimento 5 Stelle schierò come governatore contro Nicola Zingaretti nel 2013. Davide Barillari è contrario all’obbligo di Green Pass e non intende adeguarsi alla norma: per principio e per personale convinzione. (Leggi qui No Pass in Regione Lazio: solo Barillari e se ne vanta)

Questa mattina gli è stato impedito l’accesso in aula perché senza green pass. Vincenzi ha detto: “Sistematiche da parte sua le violazioni nell’osservazione delle norme, che vanno rispettate anche per rispetto dei colleghi“.