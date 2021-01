Cialtroni si, ma alla luce del sole: come Vitali

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Nessuno tocchi il senatore Vitali. Noi saremo pure cialtroni: ma alla luce del sole

Costruttore per una notte. Il senatore Luigi Vitali è andato a dormire da responsabile sostenitore del nuovo governo Conte Ter, si è svegliato responsabilmente sul fronte opposto, dopo la telefonata di Silvio Berlusconi e Matteo Salvini che lo richiamavano alla responsabilità.

Efficace, nella sua genuina onestà, la spiegazione fornita live a Myrta Merlino su La7: se serviva per salvare la legislatura bene, me siccome Berlusconi e Salvini gli hanno detto che a votare non si va, allora lui resta, responsabilmente, dov’è.

Suo malgrado, Vitali è diventato per qualche ora il simbolo della cialtroneria e dell’inaffidabilità tutte italiane. Dall’otto settembre in cui passammo, in una notte, da un fronte all’altro. Per approdare alle convergenze parallele che giustificarono ogni impossibile alleanza. Fino ad arrivare ai Razzi ed agli Scilipoti.

Sarà pure così. Ma almeno noi siamo cialtroni alla luce del sole. Non siamo come quelli che sottoscrivono i patti in Europa e poi vanno a comprarsi i vaccini sottobanco pagandoli il doppio manco fossimo alla borsa nera.

Alla luce del sole e non fingiamo che i contratti per le forniture con l’Europa siano carta straccia.

Non giochiamo con gli aerei, buttiamo giù una funivia e un dc9, entrambi pieni di gente e poi ci giriamo dall’altra parte fischiettando fingendo di non avere fatto due stragi di innocenti.

Non giochiamo su tre tavoli contemporaneamente e poi chiudiamo all’ultimo secondo su quello nel quale guadagniamo di più: da cui, non a caso, il famoso nome del gioco all’inglese.

Saremo un po’ cialtroni, un po’ spaghettari, ma nessuno può venire a darci lezioni: né in Europa né altrove. Perché il nostro unico difetto è farlo alla luce del sole. Un po’ come ha fatto il senatore Vitali.

