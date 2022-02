Ciao, sono Grecale e ci vediamo il 22 marzo

Giù una parte dei veli della nuova Maserati Grecale prodotta nello stabilimento Stellantis Cassino Plant. C'è la data ufficiale di presentazione. Il 22 marzo al Giardino Estense di Modena

Ciao, sono Grecale e non posso dirti altro: livrea senza le coperture strategiche, vernice nera metallizzata, sulla livrea l’invito accattivante: “I’m the Maserati Grecale. I can’t tell you much more.” Maserati lancia la data del debutto ufficiale del suo nuovo gioiellino Grecale prodotto sulle linee di Cassino Plant.

Lo fa dalle strade di Modena prima della Global Premiere. La vettura è andata in giro nelle ore scorse con una leggera pellicola sulla quale è possibile leggere una serie di messaggi. Quello più importante è uno: il debutto ufficiale è fissato al 22 marzo.

L’attesa è finita

Maserati Grecale

La Maserati Grecale avrebbe dovuto debuttare il 16 novembre 2021. Ad imporre un rinvio è stata la crisi dei chip: impossibile mettere su strada abbastanza modelli per soddisfare le richieste del mercato; il rischio era quello di rendere l’attesa dei clienti troppo lunga. Così è arrivata la scelta di spostare il debutto alla primavera 2022. Senza fissare una data precisa.

Una data che è arrivata oggi, in coincidenza con il via alle mascherine all’aperto, con l’attenuarsi delle misure di restizione. Come a voler abbinare Grecale ad un segnale di ripresa, di speranza, di ritrovata libertà.

Non è una data casuale il 22 marzo: è il giorno successivo all’inizio della primavera.

I messaggi nascosti su Grecale

Maserati Grecale

Sulla vettura ripresa in queste ore ci sono una serie di messaggi nascosti che anticipano il luogo della presentazione. Infatti sulla parte inferiore della fiancata sono scritte le coordinate geografiche di un punto ben preciso: 44° 39′ 00″ Nord e 10° 56′ 00″ Est.

Inserendole in un qualunque sistema GPS si scopre che sono le coordinate geografiche del Giardino Ducale Estense di Modena. È il parco che si trova a due passi dalla sede Maserati di via Ciro Menotti.

In corrispondenza di quelle coordinate, poco più su si legge “Grecale Capsule“: significa con ogni probabilità che il nuovo Suv assemblato a Cassino verrà presentato in una speciale installazione al centro del parco.

Un anno dopo le prime foto

Maserati Grecale

Un anno fa, il 18 febbraio 2021, erano uscite le prime foto di Grecale. Ancora nascosto nella fasciatura che caratterizza i modelli delle auto test affidate ai collaudatori. (Leggi qui Grecale si lascia spiare sulla pista dei test).

Le nuove immagini consentono di recepire qualcosa in più. Ora si vede con chiarezza il design dei paraurti (linee sportive ma non aggressive), la griglia anteriore è con i listelli cromati che abbiamo avuto modo di ammirare nel Levante, il gruppo ottico è elegante e sportivo, un listello cromato che collega le luci di coda; il logo con il tridente è sul montante posteriore, il lunotto è molto inclinato e sovrastato dallo spoiler.

Per il resto si tratta ora di aspettare il 22 marzo.