Cinque milligrammi che cambiano la vita

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Tre notizie da tre lati diversi del mondo. Un solo denominatore: cambierà la vita di molti malati

Clicca qui per ascoltare

Una vita trascorsa a dare la caccia alle cose che potrebbero interessare chi ascolta. Nascoste tra le righe che scorrono su un monitor al ritmo di una ogni secondo o due. Nulla di particolare, oggi. Capita. Se non fosse che ci sono tre storie scollegate tra loro, che arrivano da tre angoli differenti del mondo. E tutte sono in grado di cambiare la prospettiva alla vita di molti.

Abbiamo, nel nostro corpo, un nemico silenzioso. Gli studiati la chiamano ipertensione, i medici di campagna invece ‘pressione alta’. È un killer. Pensate al tubo dell’acqua in giardino, lasciato sotto al sole: si secca, si irrigidisce, non è più flessibile, l’acqua ci corre velocissima ma lui non regge la pressione. E si apre su un lato. È quello che succede nella nostra testa quando abbiamo un ictus. Colpa quasi sempre della pressione alta.

Il fatto è che non dà sintomi. Ne soffre – senza saperlo – un italiano su tre. Troppo sale, poco movimento, troppe calorie. Da L’Aquila fanno sapere che ora è stato brevettato un nuovo farmaco: quattro molecole in un’unica compressa. Cambierà la cura.

Milligrammi che cambiano la vita

Foto: John Still via Imagoeconomica

Da Newton negli Stati Uniti, hanno fatto un passo avanti nella ricerca sulla malattia che ha colpito l’attore Bruce Willis. A lui ha preso in modo grave, a noi tutti viene in maniera più lieve con il passare degli anni: la memoria scende, dimentichiamo le cose, perdiamo la cognizione. Oggi hanno scoperto che c’è un legame diretto fra l’alto tasso di colesterolo ed il declino cognitivo fino al rischio di demenza.

Dal centro tumori di Genova invece fanno sapere che si apre un varco nella cura del tumore al seno. Uno studio italiano ha scoperto che 5 mg ditamoxifene al giorno per soli 3 anni riduce il rischio di recidive e di nuovi tumori al seno, mantenendo gli effetti anche 7 anni dopo la fine del trattamento.

Cinque milligrammi. Un grammo, diviso mille volte, moltiplicato 5. Nulla. Scoperto grazie alla ricerca. Cambierà la vita. Come le altre scoperte. Pensate che c’è gente che non crede alla scienza e nemmeno si fa i vaccini.

Senza Ricevuta di Ritorno.