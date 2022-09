Classifica del ‘benvivere’: Frosinone recupera 19 posizioni

L'analisi economica e sociale del quotidiano Avvenire. Frosinone compie un balzo in avanti di 19 posizioni nella graduatoria del 'Benvivere'. Cosa c'è dietro e come è stata calcolata

Mai in una classifica “economica” Frosinone aveva recuperato così tante posizioni rispetto all’anno precedente. Succede invece ora con la Classifica del “Benvivere”, realizzata dal quotidiano Avvenire e pubblicata oggi in un inserto speciale allegato al giornale. Verrà presentata ufficialmente sempre oggi, in occasione del Festival dell’Economia Civile che si tiene a Firenze.

Il balzo in avanti

Frosinone recupera ben 19 posizioni nella classifica della generatività in atto. È determinata da 14 indicatori rappresentativi degli aspetti tipici per l’appunto della generatività: come demografia, impegno civile, imprenditorialità. Racchiude in questo novero anche raccolta differenziata; numero imprese certificate; numero di startup innovative; tasso nuzialità; età media madre al parto; numero medio figli per donna; tasso di natalità ; imprese di stranieri; numero di banche del tempo per abitante; neet; tasso di iscrizione netto nel registro delle imprese; numero pro-capite di cooperative iscritte all’albo.

Ebbene, Frosinone – stabile in demografia – fa registrare invece una crescita nel numero di cooperative, slot/cash mob e di imprese certificate, ad un tasso tra il 2.5 e 3%.

Notevole il tasso di miglioramento (quasi del 10%) nella raccolta differenziata, così come la percentuale di neet (da 27.7 a 22.3) e il numero di start up (da 49 a 57).

L’analisi di Traboni sul benvivere

Corrado Savoriti

Il quotidiano Avvenire è quindi andato ad “indagare” su questa ottima performance frusinate, con un articolo di Igor Traboni che raccoglie alcuni pareri autorevoli sul territorio. Da Loreto D’Emilio, presidente della cooperativa Diaconia (ente gestore della diocesi di Frosinone) a Corrado Savoriti presidente dei giovani industriali del Lazio a Biagio Cacciola, consulente scientifico per la cultura della Amministrazione Provinciale.