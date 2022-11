Commissioni, ecco dove lavoreranno e con quale ruolo

Dove lavoreranno i deputati eletti in provincia di Frosinone. E con quali ruoli. Nel punto strategico del Bilancio vanno Claudio Mancini (Pd) e Nicola Ottaviani (Lega). Ruspandini vice capogruppo

Ambiente, Giustizia, Trasporti, Bilancio e Cultura: sono le Commissioni nelle quali i parlamentari eletti in Ciociaria avranno voce. In giornata infatti sono state definite le composizioni delle varie Commissioni parlamentari: i luoghi dove si discutono i lavori da portare in Aula e si mettono a punto i testi delle leggi sulle quali poi discutere.

Nel punto di passaggio strategico delle Leggi ci sono due nomi eletti nel Lazio Sud: Claudio Mancini (Pd) originario di Picinisco e Nicola Ottaviani (Lega) sono in Ufficio di Presidenza con il ruolo di Segretario. Lì passano tutte le Leggi di spesa ed i provvedimenti dei Ministeri. Da lì Claudio Mancini nella scorsa legislatura ha messo a punto con Francesco De Angelis il testo della norma che ha sbloccato il fondo perduto per le aree anche del Lazio.

Il Transatlantico di Montecitorio. Foto © Daniele Scudieri / Imagoeconomica

Di Giustizia si occuperà l’avvocato Paolo Pulciani, già coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia. È componente della commissione Giustizia. Il Partito lo ha indicato come delegato d’Aula: a lui compete coordinare gli interventi dei Deputati. In pratica: su un provvedimento, verifica chi dei suoi debba prendere la parola a nome del Partito, lo comunica all’ufficio di presidenza, altrettanto fa con gli interventi in Aula degli onorevoli.

L’onorevole Aldo Mattia di Frosinone è il capogruppo FdI nella commissione Ambiente, Territorio, Lavori Pubblici.

Ruolo di capogruppo nella Commissione Ambiente invece per Ilaria Fontana del M5S.

L’onorevole Massimo Ruspandini lavorerà nella commissione Trasporti: suo l’intervento fatto lo scorso anno a favore della legge per i seggiolini che avvisano se il conducente dimentica in macchina il bambino. Per il parlamentare di Ceccano c’è anche il ruolo di vice presidente del Gruppo a Montecitorio.

Il Dem Matteo Orfini, eletto con nel collegio Latina-Frosinone per il Partito Democratico, è componente della commissione Cultura.