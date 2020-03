Comunali in autunno, chi ci guadagna e chi ci perde. Forse

Lo slittamento delle amministrative rappresenta una variabile indefinibile anche in provincia di Frosinone. A Ceccano resta il carica il commissario prefettizio, mentre Caligiore, Corsi e Piroli devono riprogrammare tutto. A Pontecorvo Rotondo allunga il mandato di sindaco, la Gerardi dovrà rispondere.

Si voterà tra il 15 ottobre e il 15 dicembre: la conferma è attesa con il decreto di oggi. Coronavirus permettendo. Vuol dire che questo lungo periodo rappresenterà uno “stress test” politico per molti dei protagonisti delle comunali fissate in primavera: un migliaio di Comuni in Italia, quattro capoluoghi di regione, otto centri in provincia di Frosinone: Ceccano, Pontecorvo, Patrica, Guarcino, Trevi nel Lazio, Fontana Liri, Belmonte Castello, Cervaro.

I sindaci resteranno in carica per circa sei mesi in più ed è difficile stabilire adesso se questo rappresenterà un vantaggio oppure no. E per chi soprattutto. La diffusione del Covid-19 ha minato tutte le certezze in ogni campo, anche quello politico. Però alcune cose appaiono già chiare.

Ceccano, Palazzo Antonelli

A Ceccano resterà in carica il commissario prefettizio. L’armata costruita dal senatore Massimo Ruspandini (Fratelli d’Italia) e da Riccardo Del Brocco per sostenere Roberto Caligiore dovrà essere “tarata” sul lungo periodo. La campagna elettorale era stata già di fatto sospesa, ma adesso sarà fondamentale capire quali potranno essere gli elementi decisivi in autunno, considerando pure la situazione nella quale si troverà l’Italia. Come sarà stata gestita questa emergenza, quale sarà il quadro economico. A febbraio c’era una situazione che è stata spazzata via. In autunno quali saranno i sondaggi? Sul piano locale bisognerà tenere conto anche di questo.

A Ceccano Roberto Caligiore si troverà a fare campagna elettorale ad un anno dalla sfiducia che lo ha mandato a casa. Marco Corsi ed Emanuela Piroli, a loro volta, dovranno rivedere le strategie. In teoria ci sarà più tempo per provare ad immaginare perfino di unire le forze.

Il sindaco di Patrica Lucio Fiordalisio è stato il primo a interrompere la campagna elettorale per dedicarsi a fronteggiare questa emergenza. Sotto questo punto di vista ha avuto immediatamente le idee chiare. A Pontecorvo il sindaco Anselmo Rotondo avrà sei mesi in più di mandato. Non pochi per uno come lui. Non pochi neppure per Forza Italia di Gianluca Quadrini per cercare di capire quali saranno, in autunno, le migliori scelte di fare.

Il sindaco di Patrica Lucio Fiordalisio

La Lega della coordinatrice provinciale Francesca Gerardi, dovrà rivedere tutto. Detto in altri termini a settembre sarà fondamentale fiutare l’aria che tira. Ad ogni livello e in ogni tipo di schieramento.

Il referendum sul taglio dei parlamentari, caro al Movimento Cinque Stelle, si terrà il 22 novembre 2020. Vuol dire che questa legislatura è destinata, in ogni caso, ad allungarsi ancora. Forse perfino ad arrivare a scadenza naturale. Parlamentari e consiglieri regionali possono tirare un sospiro di sollievo. Per adesso però.