Con chi si schiera il Pd? Fionda: “Faremo la scelta giusta”

La posizione del Partito Democratico a Cassino. Che sarà determinate per le prossime votazioni negli enti intermedi. E per la scelta del presidente della Provincia. Il Partito non si allinea alle due correnti principali. Ma...

Anche nel 2024 il Pd farà la “scelta giusta”. Era lo slogan con il quale Enzo Salera ha vinto le elezioni nel 2019, senza schierarsi con nessuna delle componenti Pd, restando neutrale. E pagando per questo un prezzo. Non tutto il Partito gli era stato leale. Una volta incassata la vittoria, il sindaco ha presentato a Nicola Zingaretti una copia del conto saldato. (Leggi qui: I sassi di Barbara: «Caro Zingaretti ecco chi ha tentato di sabotarci a Cassino»).

Il Segretario del circolo Pd di Cassino Romeo Fionda dice che anche alle prossime elezioni Enzo Salera e il Pd faranno la scelta giusta tra a Base Riformista e Pensare Democratico. Tradotto: ancora una volta né con Pompeo, né con De Angelis. No al gioco delle correnti.

Ci sarà invece il Campo Progressista. Cioè il “sostegno pieno alla riconferma di Enzo Salera alla carica di sindaco”. Ci sarà anche Luca Fardelli nel 2024 in questo Campo largo? “Il progetto del Pd è aperto a tutti quelli che si riconoscono nella Carta dei Valori e nel Codice Etico del Partito” dice Fionda. Non è detto che il consigliere Fardelli invece intenda rientrare nel Pd: dal quale è uscito alla vigilia delle scorse elezioni, non riconoscendosi nella linea che portava alle Primarie per scegliere il sindaco anzichè all’investitura su Giuseppe Golini Petrarcone.

Anche a Cassino sottoscrivono le parole dell’avvocato Domenico Marzi: “il Pd deve ripartire da una rigenerazione della classe politica per mettersi in sintonia con i ceti popolari che non riusciamo più a rappresentare”.

Segretario Fionda, il circolo locale del Pd sembra aver cominciato a fare politica attivamente solo da poche settimane. Merito della scossa data dai giovani? Sono rientrate le polemiche dei giorni scorsi? (Leggi qui La grande fuga dalla chat: ribellione nei giovani Dem. E qui: Il Pd ricuce lo strappo: D’Aliesio vice segretario “Ma pronti a dimetterci”).

“I giovani sono da sempre un valore aggiunto nella vita e anche ovviamente nel Partito e nella politica, in quanto portatori di energie e idee nuove che vogliamo in ogni modo valorizzare. Premesso questo, nel Pd di Cassino c‘è da sempre un dibattito e un confronto aperto e vivace. Finita la fase acuta della pandemia, con la possibilità di vedersi di persona, abbiamo ripreso in modo più intenso l’attività del Partito con iniziative specifiche rivolte alle forze politiche e sociali e con quelle rivolte a dare grande visibilità al Pd”.

E subito abbiamo visto che anche a Cassino state facendo le prove del Campo Largo che vuole Enrico Letta. Nei giorni scorsi il confronto con Azione e Psi. In tal modo Il Pd ha un ruolo fondamentale anche perché si sgancia dalle posizioni dell’amministrazione comunale. (Leggi qui: Cassino evita l’effetto Frosinone: Pd e Azione dialogano).

“Abbiamo avviato da qualche mese una serie d’incontri con le altre forze politiche del Campo Progressista: non solo Azione e PSI, ma anche Demos, che a Cassino esprime due consiglieri comunali e un assessore, Luigi Maccaro. Non solo con essi, ma anche con movimenti e organizzazioni sociali e singoli cittadini. Giovedì abbiamo avuto un incontro con POP – Idee In Movimento, cui appartengono la consigliera regionale Marta Bonafoni e l’assessore Danilo Grossi”.

“Nei prossimi giorni il confronto sarà con i rappresentati della Lista Enzo Salera, per consolidare e rilanciare i rapporti politici con il nucleo che ha dato vita alle primarie del 2019. A breve incontreremo le altre formazioni politiche dell’area di centrosinistra. Lavoriamo per rafforzare lo schieramento che ha sostenuto Enzo Salera e per porre le basi di un programma politico – amministrativo partecipato e condiviso”.

E lo farete in autonomia, non con l’amministrazione. Su quali contenuti?

“La richiesta di adesione al tavolo programmatico del Campo Progressista è rivolta a tutte le forze politiche che si riconoscono nei valori della democrazia e della difesa dei diritti. Un programma formulato sulla base di un accordo di massima per la costruzione di un’alleanza coerente con gli impegni assunti dalle forze politiche. E che sia in grado di affrontare la consultazione elettorale con la massima coesione interna”.

“I punti salienti si possono così sintetizzare: sostegno pieno alla riconferma di Enzo Salera alla carica di sindaco in un quadro di ampia valorizzazione di quanto ha realizzato l’attuale amministrazione; contributo di nuove idee – progetto; impegno costante di tutte le forze a rendere efficace l’attività della coalizione.

A proposito di amministrazione: come valuta questi primi tre anni? In quali settori, secondo Lei, servirebbe un cambio di rotta per questi ultimi due anni di governo?

“Valuto in modo, assolutamente positivo, il ruolo svolto dall’amministrazione comunale che si è ritrovata a fronteggiare dopo pochi mesi dal suo insediamento l’emergenza Covid 19. Prioritario rimane l’impegno forte per contribuire a superare l’attuale difficile condizione della città e dell’intero Paese provocata dalla pandemia e dalla crisi economica. L’occupazione oggi è minacciata dall’incerto futuro dello stabilimento Stellantis, come da altre situazioni molto critiche. Il lavoro è centrale nel nostro paese e nel nostro territorio”.

Cassino è una città centrale per lo sviluppo dell’area meridionale della regione.

“La città di Cassino sta cambiando, ci sono cantieri aperti ovunque. Si apre ora un orizzonte urbano e paesaggistico che adegua alle rinnovate esigenze il piano regolatore del 1980, limitando il consumo di suolo, salvaguardando il paesaggio e l’ambiente. Il tutto finalizzato a migliorare le condizioni abitative, economiche e paesaggistiche. Un bel risultato”.

Torniamo ai temi politici e parliamo della stretta attualità: cosa insegna l’esperienza di Frosinone al Pd?

“Il risultato ottenuto ci dice che è possibile coagulare intorno ad una figura con caratteristiche di prestigio e di considerevole esperienza amministrative, forze progressiste e riformiste. Il Partito Democratico è riuscito a svolgere un ruolo fondamentale per il risultato che è stato ottenuto grazie alla sua unità e una lista molto qualificata”.

Marzi commentando la sconfitta ha detto però che al Pd serve un ricambio generazionale. Condivide?

“Condivido le dichiarazioni di Marzi quando dice che il Pd deve ripartire da una rigenerazione della classe politica per mettersi in sintonia con i ceti popolari che non riusciamo più a rappresentare. Nel voto i cittadini hanno premiato candidature nuove, ma non improvvisate. Donne e giovani politicamente strutturati e che indubbiamente hanno portato freschezza ed innovazione nella proposta politica generale. Ora al Pd di Frosinone, e alla coalizione, non disperdere questo enorme patrimonio di saperi e di esperienze”.

Uno dei compiti che avrà la sua segreteria è anche quello di avviare il discorso con gli ex del Pd che nel 2019 non hanno sostenuto Salera come ad esempio il consigliere Fardelli. Lei che idea si è fatta: loro vogliono il dialogo oppure preferiscono creare un polo alternativo?

“Il progetto politico del Partito Democratico è inclusivo e aperto a tutti, a tutte le persone, che si riconoscono nella Carta dei Valori e nel Codice Etico del Partito, nonché nella piena attuazione dell’articolo 3 della Costituzione. Abbiamo non solo tra gli iscritti del Pd ma anche tra i dirigenti persone che nel 2019 hanno sostenuto un progetto diverso da quello scelto con le Primarie. Noi vogliamo il dialogo e mi auguro che si possa farlo anche con Luca Fardelli.

Nel 2023 e 2024 ci sono importanti appuntamenti elettorali: secondo Lei Enzo Salera andrà con Pensare Democratico, con Base Riformista o con… Enzo Salera?

“Noi siamo il Circolo del Pd di Cassino e sono sicuro che nel 2023 e 2024 faremo “la scelta giusta” nell’interesse dei nostri cittadini”.