“Consulta fantasma”. “Falso, ci riuniamo la prossima settimana”

Dopo due mesi, nessuna attività per la Consulta che riunisce 43 associazioni. L'associazione Codici chiede le dimissioni di presidente e vice. Che assicurano: molto presto la nuova seduta

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Doveva essere una vera rivoluzione per la città di Ferentino. Per la prima volta nella storia della città ernica si era riusciti a fare sedere attorno allo stesso tavolo ben 43 associazioni. Rappresentano i vari settori della società: dal sociale al turismo, dallo sport alla cultura.

A guidare quella consulta erano stati chiamate due figure di esperienza. Come Alessandro Ciuffarella, ex assessore con il sindaco Roberto Valeri, un passato in Alleanza Nazionale oggi molto moderato ed in quota Ferentino nel Cuore nella quale si è candidato senza centrare l’elezione a consigliere comunale. E come la vicepresidente Biancamaria Valeri ex vicesindaco con Francesco Scalia ed insegnante di lungo corso.

Ma nonostante tanto tasso di esperienza, a due mesi dall’elezione di presidente e vice, il nulla. Nessuna riunione, nessun incontro, nessuna decisione.

Tante buone speranze

La riunione delle associazioni

Eppure l’elezione dei nuovi vertici avvenuta lo scorso 23 novembre sembrava aver dato impulso alla Consulta delle Associazioni fortemente voluta dal vicesindaco Andrea Pro che ha assunto anche una delega specifica sull’argomento. Dopo una lunga fase di stallo che rischiava di fare saltare tutto, si era riusciti a trovare la quadra ed un giusto equilibrio. La consulta aveva anche formato cinque aree tematiche con propri rappresentanti ovvero Sociale e Socio-sanitaria; ambiente, impegno civico e protezione civile; cultura; relazioni internazionali; attività sportiva e tempo libero.

Ogni area tematica interagisce con l’assessorato di competenza per poi poter portare all’attenzione del Consiglio comunale idee e progetti propri della Consulta delle Associazioni. Il vicesindaco Andrea Pro l’aveva voluta con forza, convinto che la Consulta potesse “ricostruire il tessuto sociale della città e che ogni associazione nessuna esclusa potesse dare qualità alla comunità di Ferentino“.

Ma la partenza non è stata delle migliori. Da quel 23 novembre nessuna riunione, nessuna proposta, nessuna idea.

Dimissioni e azzeramento

Franco Sisti

Oggi l’associazione Codici, guidata dal referente locale Franco Sisti, stufa della fase di stallo ha chiesto le dimissioni del presidente e del vicepresidente. Ed al vicesindaco Andrea Pro di riconvocare tutte le associazioni in Aula consiliare per ripristinare le regole.

“Chiediamo le dimissioni immediate del presidente e del vice presidente del coordinamento delle associazioni. Gli organismi votati non hanno mai svolto nessun adempimento” ha spiegato Franco Sisti.

Il presidente Alessandro Ciuffarella contattato da Alessioporcu.it ha detto di essere stato molto impegnato con il lavoro e di non aver avuto tempo. Ma ha promesso che al più presto probabilmente già la prossima settimana convocherà la consulta delle associazioni. Al momento mistero sull’Ordine del Giorno.