I medici contagiati sono 112. I rinforzi: 811 assunzioni. Mastrangeli: “Farmacisti senza mascherine”

Sono 112 i medici infettati dal Covid-19 nel Lazio. La Regione ha proceduto a 811 assunzioni. Intanto i farmacisti denunciano: "Lasciati senza mascherine"

Sale a 112 il numero dei medici contagiati dal Coronavirus nel Lazio. Cinque di loro sono ricoverati e 107 sono in isolamento domiciliare. A Roma i medici colpiti sono 97, a Latina 7, a Viterbo 6 e a Frosinone 2. È il bilancio aggiornato in serata dall’Ordine dei Medici.

La Regione sta reclutando i rinforzi. Ad oggi risultano effettuate 811 assunzioni: di cui 329 sono medici, 378 infermieri e il restante sono altre professioni sanitarie. Il numero è stato confermato dall’assessore alla sanità Alessio D’Amato.

Il presidente Riccardo Mastrangeli

Sono in prima linea anche i farmacisti. Che però hanno concrete difficoltà a trovare le mnascherine indispensabili per proteggersi. Il presidente dell’Ordine dei Farmacisti di Frosinone Riccardo Mastrangeli lo ha scritto in giornata alla Regione, segnalando che “per noi farmacisti della provincia di Frosinone ormai la situazione professionale, è diventata insostenibile; da settimane abbiamo chiesto a tutte le Autorità ed alla Protezione Civile l’assegnazione di idonee mascherine protettive che per noi sono introvabili».

Per altri però si trovano. Mastrangeli fa notare che le macherine «sono state fornite ad altre categorie – alle quali va il nostro massimo rispetto perché impegnati come noi a contrastare l’emergenza – ma che non sono più esposte della nostra; nonostante tutto continuiamo a prestare la nostra opera sul territorio e nelle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, contrastando senza strumenti all’altezza il Covid-19».

La Regione in giornata ha avviota la distribuzione di 200 mila mascherine chirurgiche, 1.000 mascherine FFP2, 1.000 mascherine FFP3, 1.000 maschere con visiera, 10.300 calzari, 5.000 guanti e 1.000 occhiali.