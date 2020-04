Tre morti ma la curva cala. Attenti alla truffa dei tamponi

Tre morti in provincia di Frosinone. E 16 nuovi casi positivi. A Sant'Apollinare una trentenne contagiata. Chiuso il Pronto Soccorso di Alatri: medico positivo. La Asl nomina i sostituti dei Direttori. Curva in calo: mettiamo la Terapia Intensiva a disposizione delle altre Regioni. La truffa dei tamponi

Tre morti, sedici nuovi contagiati, un Pronto Soccorso da sanificare perché si è scoperto che uno dei medici è positivo: il coronavirus continua a mietere vittime in provincia di Frosinone mentre la curva complessiva dei contagi nel Lazio continua a rimanere stabile puntando verso il ribasso. Il collasso della rete regionale di Terapia Intensiva sta diventando un’ipotesi sempre meno probabile: al punto che il Lazio mette a disposizione della Lombardia alcuni posti nei suoi ospedali. Mentre tra i vari episodi di sciacallaggio ora si fa strada quello dei tamponi falsi, emerso in mattinata.

Tre vittime

Coronavirus, Terapia Intensiva © Imagoeconomica

Il bollettino quotidiano della Asl di Frosinone registra tre vittime. C’è il secondo morto a Supino è un pensionato di 80 anni; a Pontecorvo invece è salito a 3 il totale dei decessi la vittima di oggi è una signora di 84 anni; Boville Ernica registra il suo primo decesso è una pensionata di 89 anni che abitava nella località Cologni: era stata ricoverata al San Raffaele di Cassino e da lì era tornata a casa; mercoledì primo aprile è stata ricoverata allo Spaziani ed è risultata positiva al Covid-19.

Sedici i nuovi casi, molti si sono sviluppati all’interno di situazioni che venivano già tenute sotto sorveglianza sanitaria. Nuovi casi sono stati registrati a Sant’Apollinare, si tratta di una trentenne. Altri positivi a Villa Santa Lucia, a Pontecorvo dove il contagio ha riguardato un sanitario portando a 9 il totale in città. Positivo un medico del Pronto Soccorso di Alatri: sui locali è stata avviata la sanificazione che durerà fino a domenica e si stanno effettuando tamponi a tutti gli operatori sanitari.

La Asl intanto serra i ranghi e dopo l’infezione della Direttrice Sanitaria Patrizia Magrini, praticamente la Numero 2 nella scala gerarchica dopo il Direttore Generale Stefano Lorusso, è stato deciso di nominare un facente funzioni pronto a sostituire la direttrice. Per prudenza, nello stesso atto è stato individuato anche il potenziale sostituto nel caso in cui venisse colpita dal Covid-19 la numero 3 dell’organizzazione, la dottoressa Paola D’Alessandro (direttore amministrativo). Il dottor Stefano Brighi ora è in direzione Sanitaria, il dottor Vincenzo Brusca scenderà in campo se la D’Alessandro dovesse ammalarsi.

I pazienti guariti oggi sono sei mentre sono uscite dalla sorveglianza domiciliare 187 persone.

La situazione in Regione

Provette con Coronavirus © Marco Cremonesi / Imagoeconomica

La riunione quotidiana in videoconferenza tra l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato ed i manager di Asl ed ospedali del Lazio ha registrato 167 nuovi casi positivi.

Il trend continua verso la discesa, siamo sotto il 5% di crescita. La situazione si sta stabilizzando al punto che l’assessore Alessio D’Amato ha potuto comunicare al direttore nazionale della Protezione Civile Angelo Borrelli che il Lazio mette a disposizione da subito ogni giorno un posto di terapia intensiva Covid-19. Aiuterà la rete nazionale. In pratica inizieremo ad ospitare con una certa stabilità i pazienti di altre regioni.

I tamponi fasulli

Coronavirus, medici in tuta effettuano il tampone. Foto © Sara Minelli / Imagoeconomica

Nel corso della conferenza stampa di questa mattina per presentare le misure economiche varate dalla Regione Lazio si è parlato di laboratori privati che propongono i test dei tamponi a 150 euro. (leggi qui le misure economiche annunciate Covid-19, ecco dove vanno i 230 milioni messi in campo dalla Regione Lazio.. E qui le considerazioni politiche Il segnale di Zingaretti alle opposizioni: riformiamo il Paese).