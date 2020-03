Covid-19, c’è il nuovo focolaio, 32 infetti e un morto

C'è un nuovo focolaio in provincia di Frosinone. La situazione rischia di precipitare: all'Ini di Veroli ci sono 13 casi positivi. Altri tamponi in attesa di conferma. Appello per il rientro dei medici andati in pensione negli ultimi tre anni. Nuovo caso a Colleferro. Stabile il numero dei ricoverati in Terapia Intensiva.

La situazione rischia di precipitare. Ci sono 32 nuovi casi di Covid-19 in provincia di Frosinone, due focolai accesi, uno che rischia di diventare incontrollabile. In più i medici iniziano ad avere bisogno di rinforzi al punto che nella mattinata è stato lanciato un appello ai pensionati affinché rientrino in servizio. Le prossime 48 ore saranno fondamentali è l’unico commento – non ufficiale – che arriva dalla Asl di Frosinone.

I numeri del giorno

Foto © Stefano Cavicchi / Imagoeconomica

I numeri del giorno sono drammatici. Emergono dalla quotidiana video conferenza che l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato tiene con i Direttori Generali delle Asl e degli ospedali del Lazio.

A Frosinone è ufficiale l’accensione del nuovo focolaio alla Città Bianca di Veroli. Gli anziani ricoverati lì si sono passati il virus l’uno con l’altro. Ad oggi i positivi ufficiali solo 13 ma ci sono altri tamponi in attesa di conferma: il primo test è positivo e si attende solo la conferma.

Il gruppo fino ad oggi ha tentato di gestire la situazione ma il virus si diffonde ad una velocità che nessuno avrebbe mai potuto immaginare e con una facilità superiore ad ogni previsione. Ini dice che “fin qui ha provveduto a garantire per quanto è stato possibile alla sicurezza degli operatori e alla salute degli ospiti della Rsa”. Il Gruppo chiede aiuto alla Asl per le forniture di mascherine e dispositivi di protezione individuale. Perché le scorte in magazzino iniziano a scarseggiare.

Tolti i 13 casi della Città Bianca i 32 nuovi casi scendono a 19. Il dato positivo è che ben 12 di questi sono casi registrati tra persone che erano in casa perché erano già in quarantena avendo avuto un familiare positivo al Covid-19. Ne restano 7: in realtà sono soltanto 3 i casi inaspettati che si sono presentati al Pronto soccorso. Ora è stata avviata un’indagine per capire come e dove si siano infettati.

Il problema è che la gente non capisce la necessità di stare a casa, lavarsi spesso le mani e bene, disinfettare le superfici. Di Covid-19 si continua a morire : l’ultima vittima a Frosinone è un paziente ultraottantenne.

Appello ai medici

Foto © Stefano Cavicchi / Imagoeconomica

Le previsioni non sono ottimistiche: troppa gente in giro, troppi anziani tenuti a contatto in questi giorni nelle strutture assistenziali. La situazione si sta facendo seria. Per questo la Asl in tarda mattinata ha diramato un avviso urgente rivolto a tutti i medici in pensione. Ha chiesto la disponibilità a tornare in servizio. Per rafforzare subito i reparti e le strutture più sotto pressione. L’avviso scade domani a mezzanotte.

Servono medici di Malattie Infettive, Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’Urgenza, Igiene, Epidemiologia, Anestesia e Rianimazione, Microbiologia e Virologia, Radiodiagnostica, Cardiologia, Medicina Trasfusionale, Patologia clinica, Nefrologia, medicina interna.

L’avviso è rivolto a chi è andato in pensione dopo il primo gennaio 2017 e scade alla mezzanotte di domani.

I nuovi contagi

Coronavirus, ospedale © Stefano Cavicchi / Imagoeconomica

Servono perché il virus va avanti. I contagi continuano: in giornata ci sono altri due casi positivi a Pontecorvo, salgono a 6 i casi totali in città. Altri 2 a Trivigliano e siamo a quota 5; si attendono i tamponi effettuati in mattinata a Sora. C’è Un altro caso Sant’Elia Fiumerapido. Nessun nuovo caso a Cassino.

L’assessore D’Amato oggi ha evidenziato che questa è una settimana decisiva “e dobbiamo tenere alto il livello di attenzione soprattutto per alcune strutture a maggior rischio come le case di riposo“.

I nuovi casi nel Lazio nelle ultime 24 ore sono stati 188. Tiene il numero di quelli attaccati al respiratore: 94. Il dato davvero incoraggiante riguarda i guariti che nelle ultime 24 salgono di 40 unità arrivando a 103 totali, la crescita maggiore dall’inizio dell’emergenza. Sono usciti dalla sorveglianza domiciliare in 5.535.

Per quanto riguarda i dispositivi di protezione individuale sono stati distribuiti oggi nelle strutture sanitarie del Lazio 300 mila mascherine chirurgiche, 31.450 FFP2, 11.300 tute idrorepellenti e 142 mila guanti.

Inizia anche a Colleferro

Coronavirus, medici in ospedale © Marco Cremonesi / Imagoeconomica

Secondo caso positivo di Covid-19 tra i cittadini di Colleferro dopo il primo accertato martedì 17 marzo. La persona si trova in isolamento a casa.

A darne notizia il Comune di Colleferro con un post su Facebook, in cui si legge anche che il sindaco “sta prendendo immediatamente contatto col Servizio Igiene e Sanita’ Pubblica del Dipartimento di Prevenzione-Asl RM 5, con il quale concordare le azioni di protezione della collettivita’ che il caso dovesse necessitare“.

In totale

Sono 1.545 i casi positivi nel Lazio al Covid-19. Di questi, 704 sono in isolamento domiciliare, 747 sono ricoverati non in terapia intensiva, 94 sono ricoverati in terapia intensiva, 80 sono deceduti e 103 sono guariti.

Per ora il sistema regge. Ma bisogna continuare a rimanere a casa.