Corsa-salvezza, le strategie di mercato

La lotta per non retrocedere è partita anche se fuori dal campo. Acquisti, cessioni e obiettivi delle rivali del Frosinone. Tra qualche settimana la campagna trasferimenti si scalderà con i grandi colpi ed i botti di fine sessione

Pochi botti e neppure troppo rumorosi. Il mercato della salvezza non è esploso quando manca poco più di un mese all’inizio del campionato. I grandi colpi rinviati all’ultima settimana di luglio e ad agosto quando le squadre destinate alla lotta per non retrocedere alzeranno l’asticella per assicurarsi quei rinforzi di qualità che possano contribuire a raggiungere un obiettivo a dir poco difficile. Oltre alle 3 neo promosse (Genoa, Frosinone e Cagliari), sono almeno 7 le formazioni (Monza, Udinese, Sassuolo, Empoli, Salernitana, Lecce e Verona) che in base alla classifica della scorsa stagione lotteranno per non retrocedere.

Alcune di loro ovviamente stanno cercando di mantenere l’intelaiatura del campionato passato rivelatasi affidabile. Altre, comprese le matricole, devono fare di più per colmare diverse lacune. Ma la tattica attendista è comune: bisogna aspettare il momento propizio per affondare i colpi ed è noto che gli affari più importanti si chiudono nelle ultime settimane di calciomercato.

Le neo promosse

Il Cagliari, confermato Claudio Ranieri, ha puntellato la difesa con il terzino sinistro Augello della Sampdoria. A centrocampo buoni gli innesti di Jankto dal Getafe e Sulmane del Verona. Ma Ranieri vuole una retroguardia granitica e segue Palomino dell’Atalanta, Baschirotto del Lecce e Calafiori del Basilea. Nel mirino i giovani Prati e Oristanio (in chiusura). Per l’attacco l’obiettivo è Okereke della Cremonese.

Anche il Genoa è ripartito dall’allenatore della promozione, Alberto Gilardino. Buono l’acquisto del terzino Zanoli dal Napoli, Leali (preso dall’Ascoli) sarà il secondo portiere. I riscatti del portiere Martinez e del centravanti Puscas sono stati importanti. Il sogno è il centravanti azzurro Retegui. Tanti gli obiettivi tra i quali Gabbia, Maggiore, Miretti, Tameze, Colombo e Nzola.

Il Frosinone dal canto suo sta ricostruendo una rosa che ha perso diversi pezzi (dal capitano Lucioni al bomber Mulattieri fino al gioiellino Boloca). Il neo tecnico Eusebio Di Francesco ha accolto i giovani Kvernadze, Cuni e Brescianini. Dal Sassuolo sono arrivati Harroui e Marchizza ed è tornato Turati. Ottimo il riscatto dal Monza di Mazzitelli. Tutti i reparti devono essere puntellati, agosto sarà decisivo. Ultimi nomi: i difensori Bonifazi del Bologna e Bangura dello Sport Club Cambuur e gli attaccanti Babicka dell’Aris Limassol e Maya svincolato dal Bordeaux.

Monza, Udinese e Sassuolo un passo avanti

La formazione brianzola è reduce da un grande campionato concluso all’undicesimo posto a quota 52. Non sarà comunque facile ripetersi. Il tecnico Raffaele Palladino punta sulla continuità di una squadra rodata e di buona qualità. L’innesto di Gagliardini irrobustirà il centrocampo. Tra gli obiettivi i difensori Okoli e Mazzocchi, i centrocampisti Asllani e Rovella (sarebbe un ritorno) e l’attaccante Pinamonti. Anche l’Udinese, dodicesimo a quota 46, cercherà di non stravolgere la squadra che ha ben figurato agli ordini di Andrea Sottil.

Tornato Udogie al Tottenham, i friulani cercheranno di non perdere gli altri pezzi da novanta come Beto, Success e Samardzic. Intanto sono arrivati Zemura dal Bournemouth, Camara dell’Huddersfield, Quina del Watford, Zarraga dell’Atletico Bilbao e Brenner del Cincinnati. Inoltre Sottil proverà a rilanciare il centravanti Lucca, ex promessa e reduce dall’esperienza non felicissima all’Ajax. Nel mirino tra gli altri Saponara della Fiorentina, Ampadu del Chelsea e Gaetano del Napoli.

Il Sassuolo, reduce da un altro buon campionato, vuole confermarsi e magari migliorarsi. Buoni i rinforzi Cragno, Mulattieri, Boloca, Missori e Volpato. Tuttavia Dionisi dovrà fare i conti con la partenza di Frattesi all’Inter e sperare che elementi come Berardi e Lopez non cedano alle sirene del mercato. Carnevali punta sui giovani Prati, Fabbian, Musah e Gudmundsson.

All’Empoli Maldini jr, la Salernitana riscatta Dia

I toscani di Zanetti si sono salvati senza troppa sofferenza giocando bene e mettendo in vetrina diversi giovani interessanti. Ma le partenze dei vari Cragno, Parisi, De Winter, Vignato, Cambiaghi e Lammers potrebbero farsi sentire. Finora è stato ingaggiato Maldini jr, trequartista del Milan. Riscattati Walukievicz, Marin e Grassi. Diversi gli obiettivi a partire dal portiere (Caprile del Bari). Il diesse Accardi poi è sulle tracce dei difensori Beruatto e Pezzella, del centrocampista Ranocchia e degli attaccanti Cancellieri, Gyasi e Tsadjout.

La Salernitana ha calato un tris di riscatti (Dia, Candreva e Pirola) che le consentirà di pensare positivo in vista della prossima stagione. Tanti i giocatori sul taccuino del diesse Morgan De Sanctis: Miretti, Verde, Colombo, Sohm, Koopmeiners e Nzola solo per fare qualche nome.

Lecce e Verona a caccia di altri miracoli

Spetterà a Roberto D’Aversa cercare un’altra impresa nel Lecce. Il tecnico ha sostituito Marco Baroni e potrà contare su un assetto che nello scorso campionato ha garantito la salvezza. Anche se le partenze di giocatori del calibro di Umtiti, Falcone, Colombo e Pezzella. Sarà fondamentale quindi non perdere altri elementi-chiave come Baschirotto, Gallo, Hjulmand e Strefezza. Dovrà arrivare un portiere di spessore (Dragowski, Sepe, Strakhosha e lo stesso Falcone). Il direttore Corvino a caccia dell’occasione importante come Reca, Fabbian, Rafia, Hagi e Shomurodov.

Il Verona tenterà di non soffrire come è capitato nel torneo passato quando si è salvato solo dopo lo spareggio vinto con lo Spezia. Archiviata la conduzione tecnica Bocchetti-Zaffaroni, è arrivato Marco Baroni. Preso l’attaccante Mboula, buoni i riscatti di Duda, Kallon e Braaf. La squadra veneta dovrà essere puntellata in tutti i reparti e per questo sono diversi i calciatori che interessano. Tra questi gli attaccanti Bonazzoli, Gaitch, Colombo, Destro, Saponara e Tavsan.