Covid-19, i numeri si assestano: due morti ma il virus rallenta

L'aggiornamento del mattino. Si stabilizzano i numeri: il virus si diffonde ma non dilaga. Indispensabile l'isolamento in casa. I nuovi casi: due a Sora, due a Cassino, altri a Ceprano, Paliano e San Vittore. Alla prefettura tremila mascherine ottenuto da Borgomeo attraverso i partner cinesi.

I numeri si assestano. La diffusione del virus prosegue ma non si impenna. È la conseguenza dell’isolamento sociale, della gente che ha accettato di stare in casa, rallentando così la circolazione del micidiale Covid-19.

La conferma arriva dai numeri diffusi in mattinata. Allo Spallanzani i pazienti positivi sono in totale 217. Di questi, 24 pazienti hanno bisogno del respiratore. I dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 102.

Cosa dicono quei numeri: che si conferma l’andamento, c’è una lieve diminuzione dei nuovi ricoveri ed un aumento di pazienti dimessi o trasferiti.

Coronavirus, ambulanza soccorre paziente © Marco Cremonesi / Imagoeconomica

Sono due i decessi delle ultime ore. In nottata è morto un pensionato di 82 anni nella Casa di riposo Giovanni XXIII di Roma. Un altro decesso c’è stato a Frosinone: si è spento il professor Gaetano Corvo, aveva 62 anni ed era stato a lungo insegnante allo Scientifico di Alatri.

Due nuovi casi a Sora che portano così il totale a 18: uno è stato confermato ieri sera in diretta tv dal sindaco Roberto De Donatis su Teleuniverso intervenendo alla trasmissione A Porte Aperte; un altro è stato annunciato oggi nella diretta quotidiana via web con cui informare i cittadini.

C’è un primo caso a San Vittore del Lazio ed uno anche a Paliano. Nuovo caso anche a Cori dove il totale dei positivi sale a sei; altri due positivi a Latina tra i dipendenti Inps sottoposti a tampone perché manifestavano qualche sintomo. Un’altra donna positiva è stata individuata a Ceprano. Ed altri due casi sono stati registrati a Cassino.

In mattinata il sindaco di Cassino Enzo Salera ha chiesto l’attivazione delle telecamere del sistema di videoseroveglianza; intende utilizzarle come ulteriore supporto ai controlli della Polizia locale. Una lettera è stata inviata alministro Roberto Gualtieri per sottolineare le condizioni economiche delle imprese nel Cassinate a causa del lockdown.

Coronavirus, medico con mascherina © Vince Paolo Gerace / Imagoeconomica

Il gruppo Saxa Gres ed il suo partner cinese Keda Clean Energy hanno messo a diposizione del territorio 3mila mascherine professionali del modello diventato praticamente introvabile: le FFP3 dotate di valvola. Sono state consegnate alla prefettura di Frosinone, sarà l’Ufficio di Governo a decidere chi dovrà usufruire di quel lotto di mascherine e provvedere alla loro consegna.

“Siamo riusciti ad ottenere la fornitura di mascherine – spiega il presidente Francesco Borgomeo – razie al nostro partner Keda. Le abbiamo volute mettere a disposizione della prefettura per dimostrare in maniera concreta la nostra vicinanza alle migliaia di persone impegnate senza sosta in queste settimane a contrastare la diffusione del Covid-19”.