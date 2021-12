Cuore di mamma, vaccino compreso

La leader di Fratelli d’Italia: “Al Colle vogliamo un patriota e Silvio lo è. Non si tratta di una candidatura di bandiera”. Antonio Tajani: “Berlusconi, anche in questi ultimi anni, ha dimostrato di tenere in primo luogo all’interesse nazionale. È quello che ha voluto più di altri Mario Draghi, e in ogni occasione possibile ha messo gli interessi del Paese davanti a quelli del suo partito”. E la Lega cosa fa?