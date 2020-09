Da Cassino a Villar Perosa, Aldo Cedrone guida la Skf

L'ingegner Aldo Cedrone è il nuovo amministratore delegato di Skf Industrie. In azienda da 35 anni, è stato direttore dello stabilimento di Cassino.

Da Cassino a Villar Perosa. L’ingegner Aldo Cedrone già direttore dello stabilimento Skf di Cassino, è il nuovo amministratore delegato di Skf Industrie. Lo ha deliberato il consiglio di amministrazione. Skf è una delle aziende storiche dell’automotive in provincia di Frosinone: realizzò nel 1956 lo stabilimento di via Casilina Sud: oggi è uno dei maggiori fornitori a livello mondiale di cuscinetti a sfera. (Leggi qui la storia).

La nomina dell’ingegner Aldo Cedrone è operativa dal primo settembre. Prende il posto dell’ingenere Ezio Miglietta, in carica dal 2015, che mantiene la carica di consigliere. Miglietta continua a ricoprire il ruolo di direttore vendite del mercato industriale italiano, nonché di responsabile globale dei programmi di sviluppo dedicati ai Distributori Industriali.

In Skf da 35 anni

Aldo Cedrone lavora in Skf dal 1985. Oltre al ruolo di direttore dello stabilimento di Cassino ha ricoperto diversi incarichi di respiro internazionale nel Gruppo. Nel 2015 l’azienda lo sceglie per diventare Bearing Manufacturing Automotive Market Director, divenendo responsabile di tutte le unità in Skf per la produzione di cuscinetti per il settore Automotive.

Successivamente ha ricoperto – e ricopre tuttora – il ruolo di Skf Ball Bearing Cluster Director. In pratica è responsabile di tutte le unità di produzione in Europa, Asia e Americhe dei cuscinetti radiali rigidi a sfere per applicazioni industriali e automotive.

Nel recente passato un altro ingegnere cassinate è stato chiamato ad un incarico strategico nel Gruppo: Maurizio Fino è Automotive Bearing Business Unit di ben otto siti. (leggi qui Gruppo Skf, un cassinate dirigerà otto siti nel mondo).

«Ringrazio Ezio Miglietta – sottolinea il presidente Aurelio Nervo – per aver guidato in modo solido la società. Sia nei momenti di crescita sia nell’ultimo e difficile periodo del suo mandato“.