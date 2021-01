Da Formia a Conte… questione di scelte

Senza Ricevuta di Ritorno. La ‘Raccomandata’ del direttore su un fatto del giorno. Da Formia a Palazzo Chigi il diritto di crisi è inviolabile. Come quello di chi quelle crisi dovrà giudicarle. In cabina elettorale.

Partiamo da Formia, così è più semplice. I consiglieri comunali hanno deciso di mandare a casa il sindaco Paola Villa. Il modo più rapido per farlo era non votare gli aggiustamenti al Bilancio. Fatto.

In questo modo, non è più possibile recuperare circa 2 milioni di euro che lo Stato aveva messo a disposizione dei Comuni per riequilibrare l’emergenza covid ed il buco creatosi con il mancato pagamento di Imu, Tosap e imposte comunali varie a causa del blocco totale.

Legittimo. Questione di scelte. Giuste o sbagliate lo diranno gli elettori.

Matteo Renzi

Nelle ore scorse Matteo Renzi, già premier con il 40% dei voti, poi dimezzati, ha annunciato il ritiro dei suoi ministri dal Governo Conte 2. Con una conferenza stampa ha spiegato le se ragioni:

Non consentiremo a nessuno di avere i pieni poteri

Non prendere i fondi del Mes è da irresponsabili

Mai ribaltoni

Senza progetto non ci sono costruttori

Però mette in chiaro che non si vota ora ma nel 2023. Ribadisce la fiducia incrollabile nel Capo dello Stato. Che ha già detto: è da scemi andare ora al voto.

Renzi lo rassicura: voteremo in aula scostamento, misure covid, Decreto ristori.

Ammette che molte delle cose chieste sono state cambiate.

Formia come Conte

L’impressione è di quello che ha meno del 3% che si scaglia contro quello che ha tutto il resto, ma prima si assicura che dietro ci sia qualcuno a reggerlo ed impedirgli di arrivare allo scontro vero. Perché sa che sarebbe un massacro. (Leggi qui Conte, Renzi, Sergio e la giornata di ordinaria follia).

Come a Formia. Con la differenza che qui ci giochiamo oltre 200 miliardi. Proprio nei giorni in cui l’Europa ci sta chiedendo quali garanzie le diamo in cambio dei soldi: cosa ci facciamo, cosa costruiamo.

Fare la crisi è legittimo. Questione di scelte. Giuste o sbagliate lo diranno gli elettori.