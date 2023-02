Da Sora con furore, la Champion sempre più regina del kung fu

I successi ai campionati italiani di novembre non sono rimasti isolati. Il team ha vinto 9 medaglie in Coppa Italia, confermandosi leader della disciplina grazie al lavoro, alla programmazione ed al talento degli atleti. Il maestro Iafrate s’impone nel confronto internazionale col Belgio

Alessandro Salines Lo sport come passione

Non è stata una meteora nel cielo di Roma. Anzi tutt’altro. Continua lo straordinario lavoro della palestra Champion Training di Sora, diventata in Italia una stella polare del kung fu sportivo. Dopo le 15 medaglie conquistate nella capitale ai campionati italiani, gli atleti del maestro Alessandro Iafrate si sono ripetuti nella Coppa Italia di Sanda. (Leggi qui: Record di titoli della Champion di Sora ma non è solo un miracolo sportivo).

Ben 9 i titoli conquistati in una manifestazione molto prestigiosa disputata all’Estraforum di Prato e che ha richiamato i più forti interpreti di questo sport così difficile ed affascinante. Ad impreziosire la presenza a Prato della Champion Training è stato anche il successo internazionale dello stesso maestro Iafrate, già vice campione del mondo, nel “Kunlun Fight” contro il Belgio.

La conferma della Coppa Italia

Gli atleti azzurri

I successi a Prato della Champion Training sono un importante segnale di continuità dell’impegno portato avanti in questi anni dalla palestra sorana. Insomma l’exploit ai campionati tricolori di Roma non è stato casuale e non è rimasto isolato come qualcuno avrebbe potuto pensare.

Una conferma che quando ci sono lavoro, programmazione e talento si possono raggiungere risultati importanti in una disciplina molto selettiva come il kung fu sportivo. Un esempio positivo per il territorio che anche tramite lo sport può essere valorizzato. Il nome di Sora, grazie alla Champion, ha varcato i confini della provincia e anche dell’Italia.

Nove medaglie al collo

Il team della palestra Champion Training di Sora

Davanti ad un pubblico molto numeroso che ha affollato l’Estraforum, gli allievi del maestro Iafrate hanno ottenuto risultati molto importanti. Mettendo in mostra grandi qualità tecniche e caratteriali. Il bilancio parla di 4 ori, 3 argenti e 2 bronzi. Insomma un’altra prova di forza del team sorano.

Sul gradino più alto del podio sono saliti Davide Boi (categoria Sanda Light “Draghi”), Loredana Vona (categoria Sanda Light 75 Kg), Nicolò Vona (categoria Sanda Light 75 Kg-vittoria per ko tecnico) e Luca Iafrate (categoria Sanda Light 70 Kg – vittoria per ko tecnico). Argento per Francesco Cristini (categoria Sanda Light 60 Kg), Stefano di Girolamo (categoria Sanda Light 70 Kg) e Sofia Restaino (categoria Sanda Light 65 Kg). Terzo posto per Gabriele Cristini (categoria Sanda Light 60 Kg) e Simone Terrinoni (categoria Sanda Light 90 Kg)

Il trionfo del maestro Iafrate

Il maestro Iafrate

La manifestazione dell’Estraforum di Prato ha vissuto anche sulla tanto attesa sfida di Sanda Pro tra Italia e Belgio. E la Champion Training è stata protagonista grazie al suo maestro Alessandro Iafrate che ha rappresentato il team azzurro. Il pluricampione sorano ha affrontato e battuto il campione belga Doyen Gilian per ko al terzo round.

Oltre a vincere la tradizionale cintura del campione ha portato a casa anche il premio più ambito di ogni competizione, quello di miglior fighter del torneo.

Non è stata una meteora.