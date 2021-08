Davide contro Golia: Sant’Elia sfiderà la blasonata Teodora

Disegnata la nuova geografia della Serie A2 che scatterà tra il 9 e 10 ottobre. La matricola Assitec è stata inserita nel girone A e avrà tra le avversarie la plurititolata formazione ravennate. Il torneo abbraccerà l’intero Stivale.

Alessandro Salines Lo sport come passione

Piccola, matricola ma “senza paura” come recita lo slogan adottato subito dopo lo sbarco in Serie A2 femminile. L’Assitec Sant’Elia ha conosciuto in queste ore le avversarie della sua prima storica stagione nel massimo campionato che scatterà tra il 9 e 10 ottobre in simultanea con l’A1.

Ai nastri di partenza 22 squadre divise in 2 gironi da 11. Nei prossimi giorni verranno stilati i calendari della prima fase da 22 giornate, cui seguiranno i playoff promozione e la pool salvezza. L’Assitec è stato inserita nel girone A. Sarà un’avvincente cavalcata lungo lo Stivale: da Brescia a Marsala con una puntata anche in Sardegna ad Olbia. La composizione dei 2 gironi è stata comunque inedita: la Lega ha voluto dare al campionato un respiro ancora più nazionale.

“Per la prima volta i due gironi rappresenteranno l’Italia da nord a sud – ha spiegato il confermatissimo direttore sportivo Angelo Palombo sui canali social del club – Per intenderci sia il raggruppamento A che il B avranno un estremo sud e uno nord, che saranno la Sicilia e regioni come il Piemonte e la Lombardia. C’è un bel mix tra società che hanno fatto la storia del volley in questa categoria e le new-entry”.

PICCOLA MA AGGUERRITA S.ELIA

Angelo Palombo

L’Assitec Sant’Elia si presenterà da neopromossaed espressione di uno dei paesi più piccoli del campionato con poco più di 6 mila anime. Nel girone solo l’altra matricola, l’abruzzese Altino, arriva da un centro con meno abitanti (4 mila circa). Una sfida bella e difficile per le ragazze del neo coach Giandomenico. Ma la società gialloblu non vuole sfigurare e non lascerà nulla d’intentato.

“Siamo in un campionato di alto livello – ha continuato Palombo – Noi dovremmo lavorare e lavorare duramente per dimostrare di valere questa Serie A. Lo faremo partendo da una buona squadra, da uno staff tecnico totalmente rinnovato e da una società che ama profondamente questo sport, ed il sottoscritto non può che essere onorato di farne parte. Vogliamo rappresentare al meglio il nostro territorio, siamo la seconda realtà della Regione Lazio nei campionati nazionali di pallavolo femminile dopo Roma che è in A1”.

“Ringrazio sentitamente la nostra presidente Silvia Parente che ha dimostrato profondo attaccamento alla pallavolo e che sarà il nostro “timoniere” in questo viaggio che spero ci riservi buone soddisfazioni. Attendiamo con trepidazione l’ufficializzazione del calendario”.

LA GEOGRAFIA DELL’A2

La blasonata Olimpia Teodora

Come detto l’Assitec Sant’Elia giocherà nel girone A. In rigoroso alfabetico ecco le 10 rivali: Volley Millenium Brescia, Helvia Recina Volley Macerata, Marsala Volley (TP), Volley Academy Sassuolo (MO), Omag San Giovanni in Marignano (RN), Olimpia Teodora Ravenna, Futura Volley Giovani Busto Arsizio (VA), Volley Hermaea Olbia, Altino Volley (CH) e Sporting Club Maccalube Aragona (AG).

Tra tutte spicca il nome dell’Olimpia Teodora, una delle società più prestigiose del volley femminile italiano. Il club romagnolo, fondato nel 1965, ha vinto 11 scudetti, 6 Coppe Italia, 2 Champions League e 1 Coppa del Mondo. Soltanto qualche anno fa a Sant’Elia in pochi avrebbero scommesso su una sfida contro la gloriosa Teodora.

Nel girone B militerà il Club Italia, squadra composta dalle migliori giovani italiane. Le altre formazioni sono LPM Pallavolo Mondovì (CN), Pallavolo Pinerolo (TO)

Volley Soverato (CZ), Polisportiva Libertas Martignacco (UD), Volley Talmassons (UD), Unione Volley Montecchio Maggiore (VI), C.S. Alba Volley Albese (CO), Volley Vicenza, Pallavolo Sicilia Catania e PVT Modica (RG).

IL NUOVO ROSTER

La società gialloblu è al lavoro per costruire la squadra. Nei giorni scorsi sono arrivati i primi rinforzi ed è stato rivelato lo staff che affiancherà il nuovo coach Emiliano Giandomenico. Accanto ai riconfermati assistant-coach Gino Russo e Daniele Nicoletti, c’è la new-entry di Matteo Dell’Anna che ricoprirà il ruolo di scout-man. (Leggi qui Sant’Elia, la prima mossa per la Serie A2 è il coach Giandomenico).

Per quanto riguarda le atlete confermata il libero Lorenzini al secondo anno a Sant’Elia. Ingaggiate poi la palleggiatrice Saccani (Expert Montale), l’opposto Muzi (Pallavolo Catania), la centrale Montechiarini (Cerignola) e la schiacciatrice Tellaroli (Pallavolo Teatina).

Nei prossimi giorni il roster verrà completato con innesti di qualità ed esperienza.