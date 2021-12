Leali ma non allineati: quelli che stanno con Fiorletta

Chiari segnali dall'opposizione interna al sindaco Antonio Pompeo. Ha raddoppiato i consiglieri ed eletto Rea in Provincia. Giovanni Dell'Orco: "Pronti ad esprimere un assessore. Leali a Pompeo ma per noi il successore è Fiorletta”

Emiliano Papillo Ipsa sua melior fama

Il chiarimento con il sindaco non l’hanno avuto. Ma non gli volteranno le spalle, non intendono passare in opposizione. Restano però nella loro convinzione: la strada tracciata da Antonio Pompeo per individuare il suo successore alla guida del Comune di Ferentino è sbagliata. Il gioielliere Giovanni Dell’Orco ha 45 anni ed è consigliere comunale a Ferentino dal 2018. È uno dei quattro Dem che non stanno con la componente del sindaco.

Il fronte dei contrari

da sinistra: Domenico Alfieri, Luigi Vittori ed Alessandro Rea

Da sempre nell’associazionismo, Giovanni Dell’Orco é stato per quindici anni presidente dell’associazione Il Gabbiano che ha organizzato decine di manifestazioni sul territorio. È stato eletto con 493 preferenze nella lista Ferentino nel Cuore fondata dall’ex vicesindaco Luigi Vittori. Con lui nella stessa lista ha centrato l’elezione anche l’ex sindaco Piergianni Fiorletta.

Il loro gruppo è diventato il fronte del dissenso interno. È così da quando Antonio Pompeo ha ritirato la delega di vice a Luigi Vittori. Che a quel punto si è dimesso da assessore ai Servizi Sociali ed è uscito dalla giunta. In poco tempo l’area del dissenso ha raddoppiato i consiglieri. Oltre a Giovanni Dell’Orco e Piergianni Fiorletta ora ne fanno parte Alessandro Rea (ex Indipendente e prima ancora Centro Solidale per Ferentino) ed Angelo Picchi (uscito dal gruppo Pd). (Leggi qui E Pompeo si prende il lusso di perdere pezzi).

Non esprimono assessori in giunta. Ma domenica scorsa il gruppo é riuscito ad eleggere al Consiglio provinciale Alessandro Rea con la lista Polo Civico. Un’operazione dietro alla quale c’è il gruppo di Ferentino, c’è il leader della principale componente Pd in Ciociaria Pensare Democratico Francesco De Angelis e c’è la pesantissima mano del consigliere regionale Mauro Buschini. Sa che alle prossime Regionali si conterà. E lo farà su Antonio Pompeo.

Leali ma non allineati

Giovanni Dell’Orco

Consigliere Giovanni Dell’Orco, non avete ancora avuto il confronto con il sindaco dopo il terremoto interno che ha portato all’uscita di Luigi Vittori dalla Giunta.

“Non c’è stato ancora alcun chiarimento con il primo cittadino. Nel frattempo siamo diventati il primo gruppo di maggioranza con quattro consiglieri comunali. Ci sentiamo parte integrante di questa maggioranza e se il sindaco ci chiamasse proponendoci di rientrare in giunta saremmo pronti ad esprimere un nuovo assessore. Non abbiamo ancora capito le motivazioni della rimozione di Luigi Vittori da vicesindaco. Luigi in tanti anni ha sempre lavorato bene nel settore dei Servizi Sociali, fiore all’occhiello di questo Comune. Pensiamo non si tratti di questione politica ma personale. Ripeto se ce lo proporranno, siamo disponibili ad esprimere un nuovo assessore. Con quattro consiglieri non dico che l’assessore ci spetta di diritto ma quasi”.

Avete mai pensato di passare in minoranza?

“Assolutamente no almeno per ora. Ci sentiamo parte integrante e siamo stati eletti in maggioranza. Vogliamo continuare a svolgere il ruolo per il quale siamo stati eletti. Ora a maggior ragione che abbiamo eletto Alessandro Rea in Provincia un grandissimo risultato contro molti e con tante difficoltà. Ringraziamo gli amministratori che hanno contribuito a questo risultato fantastico. Il merito va soprattutto a Luigi Vittori. Le strategie le ha fatte lui, è il nostro stratega“.

A Ferentino si parla già delle elezioni amministrative del 2023. Come vi comporterete?

“ Ribadiamo il concetto già ribadito altre volte. Il nostro candidato sindaco é Piergianni Fiorletta. Vogliamo costruire un campo largo di centrosinistra. Le primarie? Disponibili a farle ma al momento non ne vediamo la necessità. C’è solo Fiorletta im campo e la sua candidatura non la ritireremo“.

Ferentino nel cuore sarà presente alle elezioni amministrative del 2023?

“Certo che si e saremo in campo tutti e quattro. Con il sostegno dell”ex vicesindaco Luigi Vittori e di tanti cittadini che ci vogliono bene puntiamo a raggiungere tremila voti di lista ed eleggere quattro consiglieri comunali“.