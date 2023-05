Destino cane

Senza ricevuta di ritorno. La raccomandata del direttore su un fatto del giorno. Puoi prepararti a tutto nella vita. Ma poi basta un cane che ti attraversa la strada

Ci sono quelli che nella vita devono avere tutto sotto controllo. Prevedere ogni cosa, essere preparati ad ogni imprevisto. Perché è il loro modo di essere, di affrontare la vita. Dietro c’è, forse , anche una componente di insicurezza. E preparare tutto prima, controllare ogni cosa, sapere tutto di tutti, è un modo per sentirsi meno allo scoperto.

Poi ci sono quelli che dedicano la loro vita ad un obiettivo: e si concentrano per raggiungerlo al massimo e nel migliore dei modi, lasciando tutto il resto alle spalle. Dimenticando spesso gli affetti, la famiglia: vincere è l’unica cosa che conta.

Poi succede come nel libro del Qelet nella Bibbia, l’uomo che da nulla era riuscito ad avere tante proprietà ed aveva costruito ogni anno un nuovo granaio per mettere tutto il grano in più che riusciva a coltivare. Arrivato ad un punto, guardò tutte le sue proprietà e disse basta, da domani inizierò a godermi la vita. Il destino volle che morisse proprio quella notte e non vide mai l’alba nella quale si sarebbe dovuto divertire.

L’arrivo della tappa di Salerno del Giro d’Italia 2023

Oppure prendete Remco Evenepoel, campione del mondo e prima maglia rosa al Giro d’Italia del 2023: ha preparato tutto alla perfezione e dedicato alla bici tutta la vita: è caduto nel corso della quinta tappa, da Atripalda a Salerno, sotto la pioggia. Colpa di un cane che ha attraversato.

La vita va assaporata minuto dopo minuto. Perché ogni istante è unico e irripetibile. E le persone che abbiamo accanto oggi domani potrebbero non esserci. Questo, ci ha detto oggi quel cane che ha attraversato la strada sotto la pioggia tra Atripalda e Salerno. Buttando giù un campione. Che si era preparato a tutto.

Senza Ricevuta di Ritorno.