Dilemma-Grosso, settimana decisiva

[IL PUNTO] Il tecnico, sondato anche da Marsiglia e Lione, incontrerà nei prossimi giorni la società. “Presto conosceremo il suo futuro, se vuole andare via me lo dirà. Ma l’ho sentito e mi è sembrato sereno”, ha confermato il direttore Angelozzi a margine dei Premi Ussi. Interessa Ghilardi, Kone resterà al Toro, Garritano piace al Modena. Turati e Mulattieri convocati dall’Under 21 per l’Europeo

Alessandro Salines Lo sport come passione

“Grosso? Non ci sono dubbi. Vuole capire cosa farà la società, prima la incontrerò io e poi Grosso. In settimana sapremo il suo futuro”. Guido Angelozzi non poteva scegliere una platea più qualificata per dare una notizia sicuramente importante per i tifosi del Frosinone. La platea dell’Unione Stampa Sportiva Italiana che ha premiato il direttore dell’area tecnica con il prestigioso “Premio Ussi Roma”.

Insomma è iniziata una settimana cruciale per il Frosinone che dovrebbe sciogliere i dubbi sul tecnico al centro di diverse voci su un futuro lontano dalla Ciociaria. Ma la società giallazzurra è fiduciosa e convinta di poter confermare Fabio Grosso per la Serie A.

Grosso, spunta la pista francese

Dopo il grande campionato disputato e la promozione, il tecnico giallazzurro è tra gli allenatori emergenti. E’ stato accostato a qualche club italiano (Bologna, Sassuolo e persino Juventus) e nelle ultime ore si sono aggiunte sirene estere. In particolare francesi: il Marsiglia (deve sostituire Igor Tudor) ed il Lione (Laurent Blanc è in bilico) avrebbero sondato Grosso. L’allenatore canarino ha giocato proprio a Lione (dal 2007 al 2009, 53 gare e 2 reti) ed è molto apprezzato.

Il Frosinone comunque mostra tranquillità e crede di poter continuare con Grosso. Come ha detto Angelozzi a Roma al circolo Canottieri Aniene in occasione dei “Premi Ussi” in settimana è in programma l’incontro decisivo. “Prima delle vacanze ci siamo parlati e a fine settimana ci riaggiorneremo – ha sottolineato Angelozzi a Sky – Se vuole andare via, me lo dirà ma ci siamo sentiti di recente, era in vacanza con la famiglia e l’ho sentito abbastanza sereno”. Prima comunque Angelozzi (come l’estate scorsa anche lui ha ricevuto offerte) parlerà con la proprietà per definire i programmi.

Interessa Ghilardi, Kone resterà al Toro

Ma sono giorni importanti anche sul fronte-mercato. Il Frosinone segue il difensore centrale Ghilardi, classe 2003, del Mantova ma di proprietà del Verona (contratto fino al 2025). Il giocatore scuola Fiorentina, alto 189 centimetri, originario di Lucca, è attualmente impegnato con la Nazionale Under 20 ai Mondiali (gli azzurrini sono in semifinale). Un prospetto interessante che non è passato inosservato ai dirigenti frusinati che tentano il colpo.

Il centrocampista Kone (20 presenze e 3 reti tra campionato e Coppa Italia) in prestito con diritto di riscatto e controriscatto dal Torino dovrebbe restare in granata. Il tecnico Ivan Juric lo porterà in ritiro per testarlo. Davide Vagnati, responsabile dell’area tecnico del Toro, ha fatto sapere al Frosinone di voler mettere Kone a disposizione di Juric.

Anche Garritano è richiesto dal Modena che ha già ingaggiato lo svincolato Cotali. Per il trequartista calabrese sarebbe un ritorno in Emilia dove ha giocato da gennaio a giugno nel 2015, segnando una doppietta decisiva nei playout vinti contro l’Entella. Garritano ha un altro di contratto col Frosinone ma potrebbe rientrare in un discorso più ampio. Il club ciociaro infatti punta sul giovane attaccante Bonfanti. Al Modena invece interessano Kalaj, Gelli ed a quanto pare anche Garritano.

Mulattieri e Turati convocati dall’Under 21

Grande orgoglio e soddisfazione per il bomber Mulattieri ed il portiere Turati convocati dall’Under 21 per lo stage di Tirrenia dal 7 al 12 giugno in preparazione dei campionati europei di scena in Romania ed Georgia dal 21 giugno all’8 luglio. Due convocazioni che nascono dalla stagione-super disputata dal Frosinone. Mulattieri e Turati sono stati valorizzati al massimo da Grosso e la conseguenza è la giusta chiamata in azzurro.

Mulattieri è stato il capocannoniere del Frosinone con 12 reti ed ha recuperato da un infortunio che lo ha tenuto fuori nel finale di stagione. Mentre Turati è stato il portiere della miglior difesa della Serie B nonché recordman di clean sheet (20 in 37 partite). Tra l’altro sono solo 5 i giocatori di Serie B chiamati dal ct Paolo Nicolato nel gruppo dei 28 preselezionati che poi diventeranno 23. Oltre Mulattieri e Turati, ci sono Pierozzi e Fabbian della Reggina e Cittadini del Modena.